Mustafa Sarıgül'den tepki "Nereden talimat aldın çekiliyorsun?"

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Galatasaray maçının ardından CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Adana Demirspor ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçta Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ederken Adana Demirspor, sahadan çekildi. Bu olay gündemi belirlerken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sarıgül "Son yıllarda böyle birşey görmedim. Yıllardan beri futbolun içindeyim. Yıllarca yöneticilik yaptım. Madem penaltı değilse 20 dakika sonra nerden talimat aldında çekiliyorsun? Adana Demirspor'un sahadan çekilmesin nedenleri detaylı bir şekilde araştırmalıdır." ifadelerini kullandı.

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