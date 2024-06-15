Mustafa Sarıgül'den yurt dışı harç pulu açıklaması. 'Gelin can Erzincan'a ne pul istiyoruz ne para'

Yurt dışı çıkış harç pulu zammı, son günlerde kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Mustafa Sarıgül de konuyla ilgili sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı mizahi açıklama, takipçilerini gülümsetti.

Sarıgül, paylaştığı videoda, "Bana yazıyorsunuz 'Yurt dışı harç pullarına zam geldi, biz ne yapacağız?' diye. Yapacağınız bir şey var. Gelin can Erzincan'a, ne pul istiyoruz ne para," diyerek esprili bir dille yurttaşları Erzincan'a davet etti. Sarıgül'ün bu açıklaması, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçileri arasında gülümsemelere neden oldu.