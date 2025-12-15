CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün turizmci oğlu Ömer Sarıgül ile eşi Revna Sarıgül arasındaki boşanma davası, talep edilen yüksek meblağlarla Türkiye'nin gündemine yerleşti.

Revna Sarıgül'ün rekor düzeyde tazminat ve aylık nafaka istemesi tartışma yarattı. İş insanı Ömer Sarıgül, mahkemeye verdiği dilekçede bu rakamların "mevcut ekonomik şartlarda ödenmesinin imkansız" olduğunu ifade etti. İşte ayrıntılar...

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre magazin dünyası, CHP'li Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna Sarıgül ile oğlu Ömer Sarıgül'ün boşanma sürecini konuşuyor. Revna Sarıgül'ün açtığı davada şaşırtıcı miktarlar talep ettiği ortaya çıktı.

AYLIK 3.3 MİLYON LİRA NAFAKA

Revna Sarıgül'ün 1.5 milyar TL tazminat yanında aylık toplam 3.3 milyon TL nafaka istediği belirtildi. Bu nafakanın 1.8 milyon TL'si iki çocuk için, kalan 1.5 milyon TL'si kendisi adına talep ediliyor.

"BU TALEPLERİ KARŞILAMAK İMKANSIZ"

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Ömer Sarıgül'ün, mevcut ekonomik koşullarda bu yüksek talepleri karşılamanın mümkün olmadığını belirterek itirazda bulunduğu öğrenildi.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA: KARŞI DAVA GELİYOR

İlk başta anlaşmalı gibi görünen süreç, tarafların anlaşamaması nedeniyle hızla çekişmeli hale dönüştü. Revna Sarıgül'ün teklifini reddetmesinin ardından avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırması, bir süre Ömer Sarıgül'ün çocuklarıyla görüşmesini engelledi. Ancak Ömer Sarıgül'ün avukatı Sibel Engin'in itirazı üzerine bu karar kısa süre önce kaldırıldı.Bu gelişmelerin ardından Ömer Sarıgül'ün de karşı dava açarak yanıt vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Yüksek rakamlı bu davanın ilerleyen günlerdeki seyri merakla bekleniyor.

İLK KEZ GÜNAYDIN HABER YAPMIŞTI

Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un ilk kez duyurduğu ayrılık, magazin çevrelerini hareketlendirmişti. Ünlü gazeteci, son yazısında ayrılığa dair yeni detayları paylaşmıştı.Cankurt, son köşesinde şu satırları yazmıştı:

"Revna Sarıgül'ün 2019'da evlendiği Ömer Sarıgül'den ihanet iddiasıyla boşanma kararı aldığını tüm Türkiye benden öğrenmişti.

Benim haberimin ardından sosyal medyada evliliğinde sorun yaşadığı kabul eden Revna Sarıgül'ün ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi'ye vekalet verdiğini de yazmıştım.Şimdi de öğrendim ki, Hatemi, Revna Sarıgül'ün boşanma davasını açmış.

Bu arada Revna Hanım, eşi Ömer Sarıgül'ün kendisini bir kez değil birçok kez aldattığını öğrenmiş.Bu yüzden midir yoksa aralarında başka şeyler de mi var bilmem ama Revna Hanım bir de eşini kendisinden uzaklaştırma kararı çıkarttırmış.

Bu karardan da anlaşılacağı gibi Revna-Ömer Sarıgül çiftinin boşanması sancılı geçecek.Kezban Hatemi'nin Revna Hanım'ın avukatı olduğunu ve yüksek boşanma tazminatları kopardığını düşünürsek, daha çok Ömer Sarıgül için bu davanın çok zorlu geçeceği kesin."