Mustafa Sarıgül'ün Roblox isyanı

Video oyunu Roblox'un 7 Ağustos 2024'ten bu yana kapalı olmasına CHP Erzincan Mustafa Sarıgül, tepki gösterdi.

Türkiye'nin dijital geleceğini yasaklarla yönetilmemesi gerektiğini belirten Sarıgül, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"BUGÜN ROBLOX YASAKLANIR, YARIN BAŞKA BİR ŞEY YASAKLANIR"

"Çocuklar geleceğimizdir. Çocuklar her şeyimizdir. Çocuklarımıza geleceği yasaklamayalım. Eğitim dedik, eşitlik dedik, eğitimde eşitlik dedik. Ama benim canım ülkemde, geleceğe erişimde de artık eşit olmamız lazım." diyen Mustafa Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Bir çocuğun oyun oynama hakkı, ekrandaki dünyaya açılma arzusu, bugünün bürokratik kararlarıyla engellenmemesi lazım. Roblox gibi platformlar çocuklar için sadece bir oyun değil; hayal kurdukları, öğrendikleri, geleceklerini tasarladıkları bir dünya. Ama biz onlara ne yapıyoruz? Roblox'u kapatıyoruz, yasaklıyoruz. Adeta Roblox'u susturuyoruz, çocukların dünyasını inan ki karartıyoruz.

Ben buradan açıkça söylüyorum: Türkiye'nin dijital geleceğini yasaklarla yönetmemeliyiz. Roblox bir başlangıçtı. Roblox bir simgeydi aslında. Onun için uğraşıyorum açılsın diye. Amerikalara gittim, yetkililerle konuştum. Bugün Roblox yasaklanır, yarın başka bir şey yasaklanır. Ben yasaklara karşı mücadele veriyorum. Örfümüzü, töremizi, geleneklerimizi koruyalım ama yasakları kaldıralım.

Biz çocuklarımız için, tüm dünya çocuklarının sahip olduğu eşit ve adil bir dünya istiyoruz. Çocuklarımız geleceğimizdir ve gelecek artık dijitaldedir. Gelecek parmakların ucundadır. Gelin çocukların geleceğini karartmayalım. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İsviçre'de, Danimarka'da, Hollanda'da, İsveç'te Roblox açık. Türkiye'de niye açık olmasın?

Okullar açılmadan Roblox'u açalım ve çocuklarımızın heyecanını yükseltelim. Takımlarını kursun, oyunlarını oynasınlar. Rica ediyorum, siyasi neden asla değil. Vicdani bir neden. Çocukların geleceği, Roblox'u artık açalım."