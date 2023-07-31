Mustafa Sönmez konut fiyatlarını düşürecek gelişmeyi açıkladı

Ekonomist Mustafa Sönmez, konut fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak konut fiyatlarının nasıl düşebileceğini söyledi.

Mustafa Sönmez konut fiyatlarını düşürecek gelişmeyi açıkladı

Editör: Özge Ceren Çimen

Enflasyon ve dolar kuruyla beraber ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise faiz artırımına gidiyor. Enflasyonun yıl sonu yüzde 60'ın üzerinde olması bekleniyor.

Konut fiyatları ve kiralar ise aldı başını gitti.

Ekonomist Mustafa Sönmez sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Sönmez, "TL faizlerin ani artışı, konut fiyatlarını aşağı çeker ve bir kaos kaçınılmaz" dedi.

Ayrıca konut fiyatları aşağı giderse tüm müteahhitler iflas eder.

" KAOS KAÇINILMAZ"

"Öyle akıl dışı işler yaptılar ki konut fiyatları, faizlerin düşürülmesi ile başını aldı gitti" diyen Sönmez, şu ifadelere yer verdi:

2021 başına göre konut fiyat artışı yüzde 457, döviz yüzde 165, TÜFE yüzde 153. TÜFE ile konut arasında 300 puan fark var. TL faizlerin ani artışı, konut fiyatlarını aşağı çeker ve bir kaos kaçınılmaz.

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KONUT FİYAT ENDEKSİ

Öte yandan Merkez Bankası verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi mayısta yüzde 3,6 arttı.

Yıllık artış yüzde 103,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeks, mayıs ayındaki yıllık yüzde 103.6 ile son iki yılın en yavaş artışını kaydetti.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 95,2, Ankara'da yüzde 113,2 ve İzmir'de 106,2 yükseldi.

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