Mustafa Varank, Elon Musk ve Mark Zuckerberg’i yağlı güreşe davet etti

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Elon Musk ile Mark Zuckerberg’in birkaç aydır konuşulan "kafes dövüşü" ile ilgili çok konuşulacak bir teklife imza attı. Varank, iki milyarderi er meydanına davet etti.

Mustafa Varank, Elon Musk ve Mark Zuckerberg’i yağlı güreşe davet etti

Geçtiğimiz Haziran ayında birbirlerine meydan okuyan Elon Musk ve Mark Zuckerberg’in dövüşü dünya tarafından merakla bekleniyor. Dövüşün nerede yapılacağı ve tarihi henüz belli olmazken İtalya'nın ev sahipliği yapma ihtimali ortaya çıkmıştı.

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan iki teknoloji milyarderine dikkat çeken bir teklif geldir. X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşım yapan AKP’li Mustafa Varank, Musk ve Zuckerberg'i Türkiye'ye davet etti. Yağlı güreşlerden bir fotoğraf paylaşan Bakan Varank, "Bu işi hakkıyla yapmanız için sizi Türkiye'deki "Er Meydanı"na davet ediyoruz." dedi.

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Musk sahibi olduğu X’te dövüşme istekleriyle ilgili süreci anlatırken şu açıklamayı yapmıştı: “Aslında ben dövüş konusunda sadece şaka yapmıştım. Zuckerberg ‘Yer söyle geliyorum’ deyince Roma’daki antik Kolezyum’u söyledim. Ama Zuckerberg bunu reddetti. ‘Evinde dövüşelim’ dedim, şehir dışında olduğunu öne sürdü. Beni dövüşten kaçmakla suçluyor ama asıl kaçan kendisi. Çünkü döveceğimi biliyor.”

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