Mustafa Varank, İmamoğlu'nun notu ile dalga geçti

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinden sonraki gün gözaltına alınmasında paylaştığı notu ilave ederek bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Gerçekten kötü bir Türkçe; neden üniversite sınavını kazanamadığı anlaşılıyor... https://t.co/j09peur9i2 — Mustafa Varank (@varank) March 19, 2025

Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun el yazısı ile göndermiş olduğu notu hesabından paylaşım yapan Varank, yaptığı paylaşımda "Gerçekten kötü bir Türkçe; neden üniversite sınavını kazanamadığı anlaşılıyor..." dedi.