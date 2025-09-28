Mustafa Varank, kanser hastaları için "müjde" demişti: 46 milyon TL'lik tesis atıl kaldı

Sayıştay’ın 2024'e ait raporları ile birlikte çok sayıda usulsüzlük, zarar, yolsuzluk gibi tablolar ortaya çıktı.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AKP'li Mustafa Varank'ın 2020'de kanser hastalarına "müjde" olarak duyurduğu "Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesisi" atıl kaldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Sayıştay raporunda tesisin yapımında kamu kaynaklarından tam 46,6 milyon TL harcandı.

"İTHALATIN ÖNÜNE GEÇECE"

Tesisi duyuran Varank, "Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan kapısı Gaziantep’te kanser hastalarına şifa olacak bir tesis inşa ediyoruz. Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesisi’nde üreteceğimiz moleküllerle hem ithalatın önüne geçecek hem de yenilikçi bilimsel çalışmaları destekleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan açıklama yaparak "Sayıştay raporları açıklandığı zaman skandallar genelde belediye raporlarında ortaya çıkardı. Bu sefer Gaziantep Üniversitesi raporu da skandallarla dolu. 2022 yılında 46.6 milyon TL’ye mâl olan tesis atıl vaziyette kalmış. Kanser hastalarının teşhisinde kullanılmak üzere kurulan tesisin bu şekilde olması hem üzüntü verici hem de büyük bir israftır" dedi.

Zeliha Aksaz Şahbaz'dan şehir hastanesi tepkisi: Bütçesi ile 40-50 hastane yapılırdı

‘Öğrenci köyü’ ruhsatsız çıktı! 19 yıldır faaliyette

Yeniçağ Gazetesi: SGK soygunu Sayıştay raporuyla tescillendi!