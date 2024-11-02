Mustafa Varank ölümden döndü Test aracıyla kaza yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Varank ölümden döndü Test aracıyla kaza yaptı

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da kaza geçirdi. Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşünü yapan Varank ölümle burun buruna geldi.

Mustafa Varank'ın sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Bursa’da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katılan AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank kaza geçirdi. Eski Teknoloji ve Sanayi Bakanı Musafa Varank, Bursa'da bir arazi aracının testi sırasında kaza yaptı. Aracın lastiklerinin kayması nedeni ile araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı. Varank’ın sert darbe aldığı kaza anı ise kameralara yansıdı.

VARANK YARA ALMADAN KURTULDU!

Gösterdiği hızlı refleksle kafasını eğen Mustafa Varank, kazadan yara almadan kurtuldu. Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın sert darbe aldığı kaza anı sosyal medyada gündem oldu. Olayın ardından Vekil Varank'ın "Ben iyim dediği" sözleri kayıtlara geçti.

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