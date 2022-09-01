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  • Sanayiciler bundan sonra olacakları söyledi. Mustafa Varank'ın uykularını kaçıracak haber.

Sanayiciler bundan sonra olacakları söyledi. Mustafa Varank'ın uykularını kaçıracak haber.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, doğal gaza gelen büyük zam sonrası, "Sabahtan beri her şeyimiz altüst oldu. Böyle bir zammı tarihimizde görmedik. Biz bunu nereye, nasıl yansıtacağız. Bizler bunun altından kalkamayız. Biz bunu yansıtmazsak Türk sanayicisi batar. Kral çıplak ben bunu söylüyorum." dedi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 16:42
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 16:48
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Mustafa Varank'ın uykularını kaçıracak haber. Sanayiciler bundan sonra olacakları söyledi

Sanayiciler bundan sonra olacakları söyledi. Mustafa Varank'ın uykularını kaçıracak haber.
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Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, sanayide kullanılan doğal gaz ve elektriğe gelen yüzde 50'şer zammı katıldığı Bloomberg HT yayınında değerlendirdi.

Senelerden beri ilk kez böyle bir zam gördüklerini dile getiren Keçeci, "Sabahtan beri her şeyimiz altüst oldu. Böyle bir zammı tarihimizde görmedik. Biz bunu nereye, nasıl yansıtacağız." diye konuştu.

Sanayicinin bu kadar yükü tek başına yüklenmesinin mümkün olmadığının altını çizen Keçeci, "İhracat pazarlarımız nasıl etkilenecek. Bütün arkadaşlarla telefon trafiği sürüyor. Yakın mesai yapmaya başladık. Bu işi çözmek için ne yapılır bunu konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU YÜKÜN ALTINDA KALIRIZ"

"Şunu biliyoruz 4 bin 4 bin 500 dolarlara çıkan bir doğal gazın yansıması mutlaka olacak. Ancak Türk sanayicisi olarak yalnız bırakılmamalıyız. Biz tek başımıza bunu yüklenemeyiz. Bu yükün altında kalırız." diyen Keçeci, zaten durgunluğun yaşandığı bir dönemde bu kadar yüksek zam geliyorsa sanayiciden yana tavır alınması gerektiğini dile getirdi.

"ÖTV KALDIRILSIN"

Sanayiciler olarak bazı önerileri olduğunu belirten Keçeci, ihracatçıya indirim yapılması gerektiğini ve gazda ÖTV'nin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Sanayici olarak küçük hesaplar yapmadıklarını ancak hem doğal gaz hem de elektrikte sanayicinin sübvanse edilmesi gerektiğini söyledi.

BOTAŞ'ın, birim fiyatını sanayiciye katlanamayacağı bir takım anlamsız zam ve fiyatlamalarla sattığını aktaran Keçeci, "Bizler bunun altından kalkamayız. Biz bunu yansıtmazsak Türk sanayicisi batar... Kral çıplak ben bunu söylüyorum." diye konuştu.

Keçeci'nin sözleri sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank akıllara geldi. Her defasında Türkiye'nin AKP öncesi ve sonrası durumunu kıyaslayan, Twitter'dan muhaliflere yanıt veren Varank'ın Denizli Sanayi Odası Başkanı Keçeci'nin açıklamalarına yanıt verip vermeyeceği ise merak konusu.

 

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Vatandaş
1.09.2022 16:47
Denizli Sanayici kardeşlerim hergün bol bol şükür ediniz.O zaman doğalgaz beleş olacak.Durmak yok yola devam.haydi kutsal dava için şükür edin.yarın yine akepe oy vereceksiniz  
 
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