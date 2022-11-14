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Mustafakemalpaşa Belediyesi büro personeli alacak

Mustafakemalpaşa Belediyesi 2 büro personeli alacak. Son başvuru tarihi 14.11.2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 13:31
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Mustafakemalpaşa Belediyesi büro personeli alacak

Mustafakemalpaşa Belediyesi büro personeli alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre; Bursa ili Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadrolu 2 büro personeli alınacaktır. Adayların en az önlisans mezunu olması gerekmektedir. 

Adaylar başvurularını 14 Kasım 2022 tarihine kadar Hamzabey Mahallesi Çayır Caddesi Korucubaşı Sokak No:1/1 Mustafakemalpaşa Bursa adresine şahsen yapacaklardır.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşından büyük olmak,

Emeklilik yaşlılık veya malullük adı altında herhangi bir ödeme almıyor olmak,

En az Önlisans mezunu olmak

Mustafakemalpaşa İlçesi'nde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kronolojik CV (Özgeçmiş)

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