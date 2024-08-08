Muş’taki piknik faciasında ölü sayısı 5’e yükseldi

Kaynak: İHA
Muş’taki piknik faciasında ölü sayısı 5’e yükseldi

Muş'un Bostankent köyünde meydana gelen baraj gölü faciasında, 5 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Baraj gölüne giren ve boğulma tehlikesi yaşayan 13 yaşındaki Rabia Karakaya'yı kurtarmak için suya giren 4 kişinin de cansız bedeni bulundu. Dalgıçlar tarafından çıkarılan genç kadının hamile olduğu öğrenildi.

Olay, Alpaslan-1 Baraj Gölü'nde meydana geldi. Piknik yapmak üzere göle giren Rabia Karakaya (13), boğulma tehlikesi geçirince ailesi ve akrabaları yardıma koştu.

Yasin (18), Edanur (20), Fatma Karakaya (22) ve Eylül Tekin (15) de Rabia'yı kurtarmak için suya girdi ancak kısa sürede suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda Rabia, Yasin, Edanur Karakaya ve Eylül Tekin'in cesetlerine ulaşıldı.

Fatma Karakaya'nın cesedi için yapılan arama çalışmalarında, dalgıçlar gece geç saatlere kadar süren aramalar sonucu bulunabildi.

Muş Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, olayla ilgili olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye hızla müdahale edildiğini ve 5 kişinin cesedinin çıkarıldığını belirtti.

Yılmaz, "Buraya geldiğimizde 3 vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık, daha sonra 4'üncüsüne ve nihayetinde 5'incisine de ulaştık. Adli tıp ve savcılık konuyu takip ediyor," dedi.

Bostankent köyü muhtarı Ali Rıza Tekin, köyde yüzme bilenleri çağırdığını ve 4 kişiyi çıkardıklarını belirterek, "Bir aileden 5 kişiyi kaybetmek çok zor. Hayatını kaybedenler dayımın çocuklarıdır. Cenazeler otopsi yapıldıktan sonra defnedilecektir," şeklinde konuştu.

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