Konya’nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Yaraşlı Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.Y.’ye ait 3 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında vatandaşlar yanan evi üzüntüyle izlerken, evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.