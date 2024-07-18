Müstakil evin bahçesinde bulundu

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ortaköy ilçesindeki bir evde yasadışı kenevir ekimi, uyuşturucu üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Jandarma KOM ve Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, evin bahçesinde ekili 592 kök kenevir bitkisi ile 4 kilo 235 gram esrar ve 50 gram kenevir tohumu bulundu.

Gözaltına alınan T.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.