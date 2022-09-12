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Mali'den Yatabare'yi yıkan haber geldi

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un Malili golcü oyuncusu Mustapha Yatabare'nin kız kardeşi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 16:38
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Mustapha Yatabare'nin acı günü. Sivassporlu futbolcu kız kardeşini kaybetti

Mali'den Yatabare'yi yıkan haber geldi
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Kırmızı-beyazlı kulüp, Yatabare'nin vefat eden kız kardeşi Fatou Yatabare için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Futbolcumuz Yatabare'nin kız kardeşi Fatou Yatabare'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustapha'nın acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Fatou Yatabare'ye Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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