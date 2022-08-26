Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti

Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven'in, iş bulma bahanesiyle kandırdığı kadınlarla otomobilinde cinsel ilişkiye girdiği iddiası sonrası görevinden uzaklaştırılmasının ardından; benzer bir haber Ağrı AKP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız'dan geldi.

AKP Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız'ın çırılçıplak bir kadınla telefonda görüntülü olarak konuştuğu ve uygunsuz hareketlerde bulunduğu video ortaya çıktı

Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından AKP Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız görevinden istifa etti.

Yıldız, görüntülerin montaj olduğunu savunurken, "Geldiğimiz bu süreçte bu şantaj videosu teşkilattaki sözde dava arkadaşlarım tarafından gerçekmiş algısı yaratılarak lanse edildi" açıklamasını yaptı.

İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Yıldız açıklamasında, "07/08/2022 tarihinde WhatsApp üzerinde görüntülü olarak +31644172358 nolu numaradan arandım. Hemen akabinde +4915756509979 nolu numaradan ekran görüntüsü alınıp, farklı bir numaradan 10.000 bin dolar karşılığında görüntünün ellerinde olduğunu ve müstehcen bir video hazırlanarak yayınlanacağını tarafıma söyledi. Şantajı kabul etmediğimden dolayı kumpas videosunu sosyal medyada yayınlamaya başladılar. İki yıllık süre zarfında yerelde gece/gündüz demeden davam uğruna yaptığım çalışmalar, sözde dava arkadaşlarım tarafından her seferinde sekteye uğratılmaya çalışıldı." dedi.

"ŞANTAJ VİDEOSU TEŞKİLATTAKİ SÖZDE DAVA ARKADAŞLARIM TARAFINDAN GERÇEKMİŞ ALGISI YARATILARAK LANSE EDİLDİ"

Yıldız şu ifadeleri kullandı:

Geldiğimiz bu süreçte bu şantaj videosu teşkilattaki sözde dava arkadaşlarım tarafından gerçekmiş algısı yaratılarak lanse edildi. Yerelde bu şantaj videosunun şahsımla hiçbir alakasının olmadığı taraflı/tarafsız bütün halk tarafından dile getirilmiştir. Yerelde bu kamuoyu desteğini teşkilatımdan ne yazık ki göremedim.

Tanınmış ve sevilen bir esnaf olduğumdan dolayı şahsıma yapılan bu itibar suikastına destek veren, sebep olan, hazırlayan, sosyal medya üzerinden şahsıma iftira atan taraflı, tarafsız herkesle hukuk önünde mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. İki yıllık bu hizmet sürecinde gerek halkımızın, gerekse yerel basınımızın desteği ve teveccühü ile karşılaştık. Bu süreçte de aynı desteği ve samimiyeti gördük bu vesile ile kıymetli yerel basın mensuplarına ve halkımıza teşekkürü bir borç bilirim...

"MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN İSTİFA EDİYORUM"

Şahsımın, ailemin ve yönetimimin daha fazla itibar suikastine maruz kalmaması için; İl teşkilatının bu süreçte olayın montaj olduğunu bildikleri halde arkamda dik bir duruş sergilemediklerinden dolayı 17/10/2020 tarihinde tarafıma tebliğ ettikleri merkez ilçe başkanlığı görevinden istifa ediyorum."

BENZER OLAY İŞKUR'DA YAŞANDI

Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven'in, iş bulma bahanesiyle kandırdığı kadınlarla arabasında cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. 43 yaşında, evli ve 3 çocuk babası olan Güven'in görüntüleri büyük ses getirdi. Güven'in internete düşen görüntülerinde aracın arka koltuğunda bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği anlar yer alıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü ile ilgili kamuoyuna yansıyan paylaşımlara istinaden inceleme başlatılmış olup, söz konusu İŞKUR personeli görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.