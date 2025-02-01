Müşteri kılığına girip 'Martı Tag' sürücüsüne kabusu yaşattı: Tepki gecikmedi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ankara'da, yolcu taşıma platformu "Martı Tag" sürücülerine sürekli olarak şiddet uygulanıyor. Bir yenisi daha eklendi. Müşteri kılığında girdi Martı Tag sürücüsünü alıkoyarak kabus dolu anlar yaşattı. Taksici olduğu öğrenilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. O saldırı anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Ankara Sincan'da meydana gelen olayda, müşteri kılığına giren bir taksici, akıllı cep telefonu uygulaması "Martı Tag" üzerinden çağırdığı otomobile bindi. Araçtan zorla indirmeye çalıştığı sürücünün kendisine direnmesi üzerine tehditlerinin dozunu artıran saldırgan, telefonla aradığı arkadaşları tarafından aracın önünün kesilmesini istedi. Yaşadığı durum karşısında korkan Martı sürücüsünün üzerine gitmeye devam eden taksi şoförünün saldırı anları anbean araç kamerasına yansıdı. Saldırganın görüntülerde şu sözleri söylediği duyuldu:

"Arabayı durdur ve in. Önünü kesecekler dur. Nereye kaçıyorsun. Sana vurmak istemiyorum, dur. Erdem, Gülhan Sokak'a girin önünü kesin, durmuyor. Duruyor musun yoksa 30 tane arabayla önünü keselim mi. Size bu mahallede ve Sincan'da bu işi yaptırmayacağız. Diğer duraklarda sizi dövüyorlar biliyorsun değil mi, videosu bile var. Ne olacak şimdi sana biliyor musun. Bekle bakalım."

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Olayla ilgili başlatılan incelemeler çerçevesinde taksi sürücüsü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

MARTI TAG KURUCUSU ÖKTEM'DEN TAKSİCİLERE TEPKİ

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Adaletten de korkmuyorlar. İyice azdılar. Gözleri döndü. O çocuğun hesabını sizden sormazsak adam değiliz, onlarca yıl cezaevinde kalmanız için adliye adliye gezeceğiz. Şimdi Ankara'ya geliyorum. Kendim TAG sürücülüğü yapacağım. Gram yüreğiniz varsa bana saldırın" ifadelerine yer verdi.

Ankara'da geçtiğimiz günlerde yaşanan farklı bir olayda ise, Martı Tag sürücüsünü alıkoyarak darp eden 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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