Müşterilerin adresleri ve telefonları sızdırıldı. Bu restoranda yemek yiyen 'eyvah' diyecek!

BNS Gıda, markaları arasında bulunan ünlü uzak doğu mutfağı SushiCo’nun sistemlerinde 28 Şubat 2025 tarihinde bir veri güvenliği ihlali yaşandığını açıkladı.

Şirket tarafından gerçekleştirilen açıklamayla yetkisiz erişim sonucunda bazı müşteri bilgileri açığa çıktığı belirtildi. Söz konusu açıklamada, sızdırılan veriler arasında müşteri isimleri, soy isimleri, iletişim bilgileri ve sipariş detaylarının bulunduğu belirtilirken, kredi kartı bilgilerinin şirket sistemlerinde saklanmadığı ve herhangi bir finansal risk oluşturmadığına dikkat çekildi.

MÜŞTERİLERİN ADRESLERİ VE TELEFONLARI SIZDIRILDI

Olaydan sonra siber güvenlik uzmanlarıyla kapsamlı bir inceleme başlattıklarını ve güvenlik açıklarının giderildiğini vurgulayan şirket, benzer durumların tekrar yaşanmaması için ek güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Müşterilere dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapan şirket, şüpheli e-posta, SMS veya telefon aramalarına karşı temkinli olunmasını tavsiye etti. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen müşteriler için özel bir destek hattı oluşturulduğu ifade edildi.