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Müşterisine kendi yaptığı sahte alkolü satarken suçüstü yakalandı

Kütahya’da iş yerinin önünde buluştuğu müşterisine kendi yaptığı sahte alkolü satan şahıs suçüstü yakalandı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 22:52
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Müşterisine kendi yaptığı sahte alkolü satarken suçüstü yakalandı

Müşterisine kendi yaptığı sahte alkolü satarken suçüstü yakalandı
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri M.A. isimli şahsın insan sağlığını tehdit eden kaçak, sahte alkol yapıp sattığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan çalışma neticesinde şahsın ikametinden temin ettiği 1 adet 500 mililitre su şişesi içerisinde kaçak, sahte alkolü, iş yerinin önünde buluştuğu müşterisi K.İ. isimli şahsa sattığı esnada her iki şahıs yakalandı.
M.A. isimli şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada satışa hazır halde, 24 adet 500 mililitre su şişesi içerisinde viski, 1 adet 5 litre etil alkol, 1 adet bin 500 mililitre su şişesi içerisinde rakı, 6 adet 500 mililitre su şişesi içerisinde rakı, 4 adet 500 mililitre su şişesi içerisinde etil alkol, 1 adet 250 mililitre cam şişe içerisinde anason aroması ve 1 adet 250 mililitre cam şişe içerisinde malt aroması ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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