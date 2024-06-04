Müteahhit baba oğlunu arabada ölüme terk etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babası tarafından otomobilde bir süre kilitli bırakılan 4 yaşındaki Ali Furkan hayatını kaybetti.

DHA'nın aktardığına göre, olay İnegöl Akhisar Mahallesi'nde gerçekleşti. Müteahhit Mehmet G., 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan'ı yanına alarak yapımı devam eden bir inşaatı incelemeye gitti. Mehmet G.'nin iddiasına göre, oğlu Ali Furkan otomobilde oturmak istedi. Bu nedenle Mehmet G., çocuğunu araçta bırakıp şantiye alanında inceleme yaptı.

Bir süre sonra araca dönen Mehmet G., oğlunu hareketsiz buldu. Panikleyen baba, küçük Ali Furkan'ı hemen yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Furkan kurtarılamadı.

Ali Furkan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.