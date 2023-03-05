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Müteahhit hileyle çürük raporu aldı. Binaların sağlam olduğu depremde ortaya çıktı

Adana’da iddiaya göre bir müteahhit kentsel dönüşüm için anlaştığı müstakil evlere hile yoluyla çürük raporu alarak ev sahiplerini evlerinden çıkartmak istedi. 7 yıldır evlerini terk etmeyen vatandaşların evleri depremde hasar görmedi, deprem sonrasında yapılan incelemede ise evlere sağlam raporu verildi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 16:54
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Müteahhit hileyle çürük raporu aldı. Binaların sağlam olduğu depremde ortaya çıktı

Müteahhit hileyle çürük raporu aldı. Binaların sağlam olduğu depremde ortaya çıktı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Fatih, Tellidere ve Sümer Mahallesi'nde bir müteahhit firma 7 yıl önce evlerini kentsel dönüşüme vermek isteyen kişilerle anlaştı. Yaklaşık 3 katlı 125 tane müstakil evi kentsel dönüşüm için alan müteahhit firma, ev sahiplerinin iddialarına göre usulsüz yolla evlere çürük raporu aldı. Çürük raporunun ardından vatandaşlar 7 yıldır evlerini terk etmedi.

İHA'da yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli ‘Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremde çürük raporu olan evlerde en küçük bir hasar bile oluşmadı. Deprem sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilen yapılara sağlam raporu verildi.

Müteahhidin hileli yollarla çürük raporunu aldığını söyleyen ev sahiplerinden Sevgi Coşkun, "7 sene önce evimizi kentsel dönüşüm karşılığında müteahhide verdik. Çürük raporu alındı, bizim evimize hileli yollarla. Depremden sonra bizim evimize geldiler, evlerimiz hasarsız çıktı. 7 yıldır müteahhidimiz ortada yok. Bize elektrik, su kesimine geldiler. Deprem de tetiklediği için riskli yapı diyorlar müteahhidin aldığı çürük raporundan dolayı. Ama biz evimizden tekrar karot örneği alınmasını, tekrar test edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

“Evlilik yıl dönümüm benim ölüm yıl dönümüm gibi oldu”

Evini müteahhide 7 yıl önce evlilik yıl dönümü olan 1 Mart'ta verdiğini dile getiren Elife Aksu ise, "Evlilik yıl dönümüm benim ölüm yıl dönümüm gibi bir şeyim oldu. 7 yıl önce anlaşıp evimizi müteahhide verdik, mahalledeki birçok kişi verdi. Müteahhit gidip çürük raporunu aldı binalarımıza. Deprem oldu, depremzede insanları evimizde ağırladık. Şimdi geliyor TEDAŞ elektriği keseceğini söylüyor. Devletimizin depremden sonra kontrol ettiğinde verdiği sağlam raporları var elimizde. Müteahhidimiz kaçtı, yok ortada, mağduruz, kiralık ev de yok" dedi.

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