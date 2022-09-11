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Yandaşa gelince çuvalla vatandaşa gelince yallah. Müteahhitlere milyonlarca lira para ödeyen KGM kamulaştırdığı arazi için vatandaşa para ödemedi

Müteahhitlere milyonlarca lira para akıtan Karayolları Genel Müdürlüğü, bir vatandaşın kamulaştırdığı arazi için para ödemedi. Vatandaş, mahkemenin yolunu tuttu.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 18:01
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Müteahhitlere milyonlarca lira para ödeyen KGM kamulaştırdığı arazi için vatandaşa para ödemedi. Yandaşa gelince çuvalla vatandaşa gelince yallah

Yandaşa gelince çuvalla vatandaşa gelince yallah. Müteahhitlere milyonlarca lira para ödeyen KGM kamulaştırdığı arazi için vatandaşa para ödemedi
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Geçiş garantili projeler için 2022 yılının ilk yarısında müteahhitlere 8,9 milyar TL ödeme yapan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, bir vatandaşın kamulaştırma gerekçesiyle hak ettiği parayı, “Ödenek yok” diyerek ödemediği ortaya çıktı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre,  Karayolları Genel Müdürlüğü, bir vatandaş aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açtı. Tarsus 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davadan 6 Kasım 2020 tarihinde karar çıktı. Mahkeme, davayı kabul ederek kamulaştırma bedelinin vatandaşa ödenmesine karar verdi.

Kamulaştırma bedelinin tespit edilerek ödenmesine karar verildiği 6 Kasım 2020 tarihli davanın üzerinden dört ay geçse de Karayolları Genel Müdürlüğü, vatandaşa hak ettiği kamulaştırma bedelini ödemedi. Bunun üzerine vatandaş, 31 Mart 2021 tarihinde Tarsus İcra Müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlattı. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü, kamulaştırma bedeli icra yoluyla talebine de yanıt vermedi.

KDK’YE BAŞVURULDU

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alacağına ilişkin hiçbir girişiminden sonuç alamayan vatandaş, avukatı aracılığıyla Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulundu. Vatandaşın, “Alacağından doğan mağduriyeti ve mülkiyet hakkı ihlali” gerekçesiyle yaptığı başvuruyu inceleyen ombudsman, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden bilgi talep etti.

İdarenin ombudsmana verdiği yanıtta, 6 Kasım 2020 tarihli mahkeme kararında hükmedilen kamulaştırma faiz alacağının icra takibi ile talep edildiği doğrulanarak, “Anılan icra dosyası için Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlükten 15 Mart’ta ek ödenek talebinde bulundu. Bütçe imkanları dahilinde gerekli ödenek temin edildiğinde talep karşılanacaktır” ifadeleri kullanıldı. KGM’den gelen yanıtın üzerine dosyaya yönelik görüş bildiren ombudsman, idarenin eylemlerinde kanunun çizdiği sınırların içinde kalması gerektiğini vurguladı.

HAKLARI HATIRLATILDI

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun başvuruya yönelik kararında öte yandan, Anayasa’nın 125’inci maddesinde yer alan, “İdarenin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı da ödemekle yükümlüdür” hükmü de hatırlatıldı. Kamu Başdenetçisi, mahkeme kararının yerine getirilerek vatandaşa ödenmesi gereken paranın geciktirilmeden ödenmesi yönünde KGM’ye tavsiyede bulundu. Kararın, 30 gün içerisinde yerine getirilmesi konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü uyarıldı.

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