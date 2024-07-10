Müteahhitten AKP’li belediyeye rüşvet itirafı! Depremde 150 kişiye mezar olmuştu

Düzenleme: Kaynak: cumhuriyet.com.tr
Müteahhitten AKP’li belediyeye rüşvet itirafı! Depremde 150 kişiye mezar olmuştu

Hatay depreminde 150 kişiye mezar olan Elit Apartmanı Davası’nda ilk duruşma başladı. Müteahhit M.T., AKP’li Antakya Belediyesi'nin proje değişikliklerini göz ardı etmesi için rüşvet verdiğini itiraf etti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 yıl önce inşa edilen Elit Apartmanı, 6 Şubat'taki depremde çöktü ve 150 kişi öldü.

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İlk duruşma, 2'si tutuklu 7 sanıkla bugün saat 10.00'da Hatay Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

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İddianamede, bina sahibi A.İ.'nin izinsiz asma kat yapımı ve müteahhit M.T.'nin inşaat sırasında yetersiz donatı detaylandırması nedeniyle asli kusurlu oldukları belirtildi. M.T., “Başta asma katın 5,5 metreden 6 metreye çıkarılması olmak üzere projede değişiklikler yaptırdık. Bu değişiklikleri Antakya Belediyesi’nin görmezden gelmesi için, bağış adı altında para verdik” dedi.

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M.T., arsa sahibi A.İ.'den aldığı 145 bin lirayı çalışanı B.A. ve yapı denetimci G.T.'ye verdiğini, bu paranın belediyenin çorba evine bağış olarak gittiğini söyledi.

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Duruşma, sanık ifadeleri alınarak devam ediyor.

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