Müteahhitten parasını alamayan taşeron intihara kalkıştı

İddia üzerine, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi’nde gerçekleşen olayda, G.B. isimli şahıs, bir inşaat için anlaştığı yükleniciden iddiaya göre hakkını alamayınca 15 katlı binanın 8’inci katına çıktı. İhbar sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alarak, G.B.’yi ikna etmek için yanına çıkarken, itfaiye ekipleri de inşaatın yan tarafına atlama minderi kurdu. G.B. balkon korkuluklarına oturarak, aşağıya sarkarken yürekleri ağza getirdi. Ekiplerin uzun çabaları sonucunda G.B. ikna edilerek aşağıya indirildi. G.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.