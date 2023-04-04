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Mütevellit ne demek? Türk Dil Kurumuna göre TDK mütevellit ne anlama geliyor?

Günlük hayatta sıkça duyduğumuz otorite kelimesi genel olarak doğmak, var olmak gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Türk Dil Kuruma göre mütevellit kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, mütevellit ne demek? Türk Dil Kurumuna göre TDK mütevellit ne anlama geliyor?

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 14:13
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Mütevellit ne demek? Türk Dil Kurumuna göre TDK mütevellit ne anlama geliyor?

Mütevellit ne demek? Türk Dil Kurumuna göre TDK mütevellit ne anlama geliyor?
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Genel olarak var olmak anlamında kullanılan mütevellit kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ve günlük hayattaki kullanılış biçimleri araştırılıyor. Peki, mütevellit ne demek? Türk Dil Kurumuna göre TDK mütevellit ne anlama geliyor?

Mütevellit kelimesi yazılı ve resmi kaynaklarda daha çok kullanılan bir olayın hangi durumdan ortaya çıktığını açıklamaya yarayan bir kelimedir. Özellikle açıklama gerektiren konularda kullanımı daha çok tercih edilmektedir. Günlük hayatta pek fazla kullanımı olmayan kelime daha çok resmi yazışmalarda ve yazılı belgelerde yer almaktadır.

MÜTEVELLİT NE DEMEK?

Mütevellit kelimesinin kelime manası doğmuş, dünyaya gelmiş, ileri gelen anlamlarında kullanılan bir kelimedir.

Mütevelli kelimesi aynı yönde bağlantılı bir anlam ilişkisi bulunmaktadır. Mütevellit olması muhtemel ve olması gereken anlamlarda da kullanılan bir kelimedir. Mütevellit kelimesi konuların meydana gelme ve sonuç ilişkisini açıklamak için kullanılan bir kelime olmaktadır.

Mütevellit kelimesi bir olayın ortaya çıkması sebebiyle oluşan sonuca kaynak göstermek niyetiyle kullanılmaktadır.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE TDK MÜTEVELLİT NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Dil kurumuna göre mütevellit kelimesi meydana gelmek ve ileri gelmek anlamlarında kullanılmaktadır.

Mütevellit kelimesi doğmuş, dünyaya gelmiş anlamına geldiği gibi belirli bir mevkiye gelmiş anlamında da kullanılmaktadır.

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