Mutfağa girdi göz göze geldi çığlıkları binayı inletti. Bursa'da yaşandı

Bursa'da yaşayan bir kadın evinin mutfağına girince dolabın üstünde oturan bir maymunla göz göze geldi. Maymunun bir sağa bir sola zıplaması üzerine panikleyen kadın çığlıklar atarak kapıyı maymunun üstüne kapattı. Korku içindeki kadın durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Mutfağımda maymun var' ihbarı üzerine harekete geçti.

Merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, dolabın üzerindeki maymunu görünce şaşırdı.

Durduğu yerde durmayan yavru maymun, ekiplere zor anlar yaşattı. Sakinleştirici iğne ile uyutulan maymun, ekipler tarafından yakalanarak kafese konuldu.

Maymun, Karacabey'de bulunan Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.