Mutfağınız için pratik ipuçları

Küçük ve dar bir mutfağınız varsa beyaz ve doğal renkleri tercih edebilirsiniz. Bu renkler, ışığı yansıtarak mutfağınızda ferah bir his yaratır.

Dört duvarı aynı renge boyamak yerine, mutfağın olduğu kısımda farklı bir renk kullanarak sınırları belli edebilirsiniz.

Çarpıcı renkler her zaman dikkat dağıtır. Örneğin bir duvarda tek renk, zeminde ise daha az iddialı renkler kullanın.



Mutfak tezgahının rengi bütün mutfağınızın ahengini değiştirmeye yetebilir. Bu yüzden, hangi rengi ve malzemeyi seçeceğinize dikkat edin. Parlak nikel veya paslanmaz çelik yüzeyler mutfağınızda daha zengin bir görünüm oluşturur.

Mutfağınız güneye bakıyorsa yeşil ve mavi gibi renk tonları güneş ışığını yumuşatmaya yardımcı olur. Kırmızı, pembe ve turuncu gibi sıcak renkler ise kuzeye bakan mutfaklar için ideal.