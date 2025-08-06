Mutfak harcamaları Borussia Dortmund'un elini kolunu bağladı

Transfer döneminde sessizliğe gömülen Bundesliga devi Borussia Dortmund'un kadrosunu güçlendirmek için neden girişimlerde bulunmadığı belli oldu.

Alman basınından Bild'in haberine göre; stadyumundaki iş güvenliği denetimi sonrası tüm mutfak tesisatını yenileyen ve bu süreçte 11 milyon Euro harcayan Borussia Dortmund’un yüksek maaşlı oyuncularını göndermediği sürece transfer yapması güç görülüyor.

Dortmund bu transfer döneminde Jobe Bellingham, Yan Couto, Daniel Svensson ve Patrick Drewes olmak üzere 4 oyuncuyu kadrosuna kattı ve toplam 57 milyon Euro para harcadı.