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Mutfak lavabosunda besin yıkamak çok tehlikeli!

Mutfak lavabosu üzerinde yaıplan bir araştırma banyodaki lavaboda santimetreye 100 mikrop düşerken, bu miktar mutfak lavabosunda 100 bin…

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 13:20
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 13:24
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Mutfak lavabosunda besin maddeleri yıkamak çok tehlikeli!

Mutfak lavabosunda besin yıkamak çok tehlikeli!
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Evinizin en çok kullanılan yeri olan mutfaktaki lavabo hijyenik kullanılmazsa tam bir mikrop yuvası. Dolayısıyla birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.
Mutfak lavabonuzu eğer kirli bırakıyorsanız çot ciddi hastalıklarla tanışma ihtimaliniz çde çok yüksek.

Özellikle bir çoğumuz balığın pullarını lavaboda alırken yine bazılarımız balığı bile lavaboya doldurduğu su da yıkıyor.

MUTFAK LAVABOSUNU SAKIN BÖYLE KULLANMAYIN BAKTERİ YUVASI OLUYOR

Eğer yemek yaparken artıklarını da lavabonun içinde bırakıyorsanız, sağlığınızı da tehlikeye atıyorsunuz demektir. Mutfak lavabosu sürekli olarak suyla ıslandığı ve deterjan ile temas ettiği için temiz sanılır ama asıl yanılgı da tam olarak budur.
Mutfak lavabosu üzerinde yaıplan bir araştırma banyodaki lavaboda santimetreye 100 mikrop düşerken, bu miktar mutfak lavabosunda 100 bin…

Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra lavabonun içinde kalan yemek artıklarını mutlaka oradan almalı ve çöpe atmalısınız. Çünkü yemek artıkları, bakteriler için hızlı bir üreme alanı. Salmonella'dan çeşitli bakterilere kadar, insan sağlığını etkileyecek bakterinin bu yolla üremesine neden olabiliyorsunuz.. Bu da zamanla lavabonuzu mikrop yuvasına haline dönüştürüyor.

Mutfak lavabosunun yanında sıklıkla kullanılan bulaşık süngerleri de aynı oranda tehlikeli…

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