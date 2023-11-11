Mutfakların baş köşesinde duruyor ünlü şefler ondan vazgeçemiyor. Sivas'ta çıkıyor dünyanın 8 ülkesi kapıyor

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde üretilen yaklaşık 1500 ton doğal kaynak tuzu iç ve dış piyasada kapışılıyor. Tuz üreticileri "Ünlü şefler, tanınmış firmalar tuzu bizden alıyor" dedi.

KAYNAK: AA
Mutfakların baş köşesinde duruyor ünlü şefler ondan vazgeçemiyor. Sivas'ta çıkıyor dünyanın 8 ülkesi kapıyor

AA'nın haberine göre, İlçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Çakrı Tuzlası'ndaki 122 havuzda üretim yapılıyor. Yaklaşık 200 yıllık tuzlada haziran ayında başlayan hasat devam ediyor.

İşletme sorumlusu Ömer Yılmaz, tuzlayı 2002'de özelleştirildikten sonra devraldıklarını ve yıllık 1500 tona yakın kaynak tuzu ürettiklerini söyledi.

Tuzlada haziran ve aralık arasındaki dönemde üretim yaptıklarını belirten Yılmaz, "Üretimi havanın güneşli olduğu günlerde yapıyoruz. Yağmur ve kar düştükten sonra üretime son vermek durumunda kalıyoruz" dedi.

Çıkarılan tuzun hiçbir şekilde işleme tabi tutulmadan direkt gıdada kullanılabildiğini dile getiren Yılmaz, "Sodyum klorür değeri yüzde 97'in altındaki tuzları gıdada kullanamazsınız. Yüzde 97 altındaki tuzlar sanayi tipi tüketimlerde kullanılır" diye konuştu.

"ÜNLÜ ŞEFRLERİN TUZU BİZDEN"

Yılmaz, doğal yöntemlerle tuz ürettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tuzumuz daha çok iç piyasaya gidiyor. Üretim kapasitesi az olduğu dönemlerde talepleri karşılamakta zorluk çekiyoruz. İtalya, Belçika, İsveç, Hollanda, Almanya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudan'a da gönderiyoruz. Ünlü şefler, tanınmış firmalar tuzu bizden alıyor. Üretimlerimiz doğal olduğu için su kapasitesi önemli. Havuz sayısını artırdığımızda yeterli suyu bulamayabiliriz."

Tuzlanın maksimum üretiminin 1970'li yıllarda en verimli senede 4 bin 400 tona çıktığını anlatan Yılmaz, "Tuzun tamamen doğal olması ve spesifik bir ürün olmasından dolayı talepleri artırıyor. İnsanlar daha doğal ve saf bir ürün aradığında bu ürünlere bir şekilde ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ürünlerinin sürekli olarak analizini yaptırdıklarını ve mineral değerinin gayet iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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