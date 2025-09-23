Mutfakların tanıdık baharatı, unutkanlığa duvar örüyor! Uzmanlar tek tek anlattı

Yüzyıllardır hem lezzeti hem de sağlık faydaları için kullanılan tarçın, bilim dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Son araştırmalar, bu baharatın sadece mutfaklarda değil, aynı zamanda beyin sağlığı alanında da önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi. Özellikle Alzheimer hastalığı ve diğer bilişsel gerileme durumlarına karşı koruyucu potansiyeli, tarçını yeni bir araştırma odağı haline getirdi.

Virginia Tech Üniversitesi'nden Doç. Dr. Kalipada Pahan liderliğindeki bir araştırma ekibi, tarçının aktif bileşenlerinden biri olan sodyum benzoatın beyindeki hasar görmüş nöronları onarma ve koruma yeteneğini inceledi. Dr. Pahan, yayımladığı makalede, "Tarçın tüketimi, beynin kendini yenileme yeteneğini artıran proteinlerin üretimini teşvik edebilir" açıklamasını yaptı. Bu bulgular, fareler üzerinde yapılan deneylerde bilişsel işlevlerde belirgin iyileşmeler gözlemlenmesiyle desteklendi.

UZMANLARDAN ÇARPICI YORUMLAR

Nöroloji uzmanları da tarçının bilişsel sağlık üzerindeki etkilerine dair olumlu görüşlerini paylaştı.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Rudolph Tanzi, Alzheimer araştırmalarındaki gelişmeleri değerlendirirken, "Doğal bileşenlerin beyin sağlığı üzerindeki etkileri, ilaç geliştirme süreçleri için ilham verici olabilir. Tarçın gibi yaygın bir besinin bu potansiyele sahip olması, beslenme bilimi ile nörolojinin kesişim noktasında yeni kapılar açıyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, tarçının bir mucize tedavi olmadığını ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Dr. Francesco Branca, "Yeterli ve dengeli beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları, bilişsel sağlık için temel öneme sahiptir. Tarçın gibi spesifik besinlerin faydaları, bu bütünsel yaklaşım içinde değerlendirilmelidir" şeklinde konuştu.

GELECEĞE YÖNELİK UMUT VEREN ÇALIŞMALAR

Bilim insanları, tarçının beyin sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için insan denekler üzerinde klinik araştırmalar yapmayı planladı. Bu araştırmalar, tarçının hangi dozlarda ve ne kadar süreyle tüketilmesinin faydalı olduğunu, ayrıca olası yan etkilerini de belirlemeyi amaçladı. Eğer bu çalışmalar da olumlu sonuçlar verirse, tarçın, gelecekte bilişsel gerilemeyi önlemede veya yavaşlatmada beslenme programlarına entegre edilebilir.

Bu gelişmeler, tarçını sadece tatlılarımıza lezzet katan bir baharat olmaktan çıkarıp, beyin sağlığı için önemli bir müttefik haline getirebilir. Mutfaklardaki bu gizemli bileşenin, bunamayla mücadelede yeni bir dönemin başlangıcını işaret ettiği düşünüldü.