Mutfakta bekleyen tehlike! Dikkatsizce yapılan konserveler ölüm saçıyor

Turşuları ile ünlü Çankırı'da İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, uygun sürede ve sıcaklıkta pişirilmeden kapatılan konservelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Eylül ayı ile birlikte vatandaşlar kışlık konservelerini kurmaya başladı. Taze sebze ve meyveleri kış boyunca tüketmek için konserve ve turşular yapmaya başlayan vatandaşlara uyarılarda bulunan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, gıdaların, uygun sürede ve sıcaklıkta pişirilmeden konservelerin ölümle sonuçlanabileceğini belirtti.

Dr. Sarıkaya, besinlerin türlerine göre, belirli sürede uygun ısıl işleme tabii tutulması gerektiğini vurguladı. Paslı ya da paslanabilecek malzemelerden yapılmış kapaklarda mikrop üreme özelliğinin yüksek olduğunu hatırlatan Dr. Sarıkaya, cam kavanozların 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmesi gerektiğini ve kapakların her konserve yapımında değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

"ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR"

Konserveler nedeni ile olabilecek zehirlenmelerin önlenmesi için yapılması gereken hususlarla ilgili konuşan Dr. Sarıkaya, “Daha çok konserve besinlerle bulaşan ve ‘clostridium botulinum’ adlı bakterinin toksini ile oluşan, şiddetli gıda zehirlenmelerinin genellikle uygun sürede ve sıcaklıkta pişirilmeden kapatılan, evde hazırlanmış konservelerden kaynaklanıyor. Bu zehirlenme dünyada bilinen en güçlü zehirlenmelerden biri ve ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara neden olabiliyor. Ev şartlarında yapılan konservelerde riskin yok edilebilmesi için besinler türlerine göre, belirli sürede uygun ısıl işleme tabii tutulmalıdır. Botulizm toksini 80 derecede 10-30 dakika, 100 derecede ise 10 dakika kaynatılarak tahrip edilebilmesine rağmen, uygun olmayan şartlarda saklanan besinlerde yeniden üreyebilir. Ev yapımı konserve yaparken yiyeceklerin iyice yıkanması, dengeli tuz oranı ve hijyenik şartların sağlanması, sağlığımızı korumamız açısından önem arz etmektedir” dedi.



"SAĞLIKLI BESLENELİM DERKEN SAĞLIMIZDAN OLMAYALIM"



Zehirlenme belirtilerinin yaşanması durumunda hemen hastanelere başvurulması gerektiğini söyleyen Sarıkaya, “Konserve ürünlerin tüketiminden 12 saat sonra zehirlenme belirtileri görülmeye başlar. Bulantı, kusma, çift görme, ishal, kabızlık, tansiyon düşüklüğü, vücutta şişme ve solunum güçlüğü gibi sorunlar konserve zehirlenmelerinin başlıca semptomları içinde belirir. Bu belirtilerin ortaya çıkması sonrasında hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekiyor" diye konuştu.