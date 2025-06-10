Mutfakta sağlığı tehdit eden hatalar! Günlük alışkanlıklar tehlike saçıyor

Mutfak, evin kalbi olabilir, ancak günlük alışkanlıklarınız sağlığınızı tehlikeye atıyor olabilir.

Çiğ tavuğu yıkamak ya da bulaşık süngerini uzun süre değiştirmemek gibi yaygın uygulamalar, gıda kaynaklı hastalıkların kapısını aralayabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, mutfak hijyeninde yapılan küçük hataların ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini ortaya koydu.

Peki, mutfakta hangi alışkanlıkları gözden geçirmelisiniz? İşte tüm detaylar...

ÇİĞ TAVUĞU YIKAMAK: YAYGIN AMA TEHLİKELİ BİR ALIŞKANLIK

Birçok kişi, çiğ tavuğu yıkamanın bakterilerden arındırdığına inanır. Ancak, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan araştırmalar, bu alışkanlığın tam tersi bir etki yaratabileceğini gösterdi.

Çiğ tavuğun yıkanması, Salmonella ve Campylobacter gibi zararlı bakterilerin mutfak tezgahına, lavaboya ve diğer yüzeylere sıçramasına neden olabilir. CDC’ye göre, bu bakteriler her yıl dünya genelinde milyonlarca gıda zehirlenmesi vakasına yol açtı.

İngiltere’de gıda güvenliği konusunda önde gelen uzmanlardan Prof. Dr. Lisa Ackerley, “Çiğ tavuğu yıkamak, bakterileri öldürmez; aksine, çapraz bulaşma riskini artırır. Tavuğu doğru sıcaklıkta pişirmek, bakterileri yok etmenin en güvenli yoludur” dedi. Ackerley, mutfakta hijyenin temel taşının, yüzeylerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi olduğunu vurguladı.

BULAŞIK SÜNGERİ: MİKROP YUVASI MI?

Bulaşık süngeri, mutfakta en çok kullanılan araçlardan biri olsa da, aynı zamanda bakterilerin üremesi için ideal bir ortam sundu.

Almanya’daki Furtwangen Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, kullanılmış bulaşık süngerlerinde E. coli ve Staphylococcus aureus gibi patojenlerin yüksek oranda bulunduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Markus Egert, “Bir bulaşık süngeri, tuvaletten daha fazla bakteri barındırabilir. Süngerler nemli ve gözenekli yapılarıyla mikroplar için mükemmel bir üreme alanıdır” dedi.

Uzmanlar, bulaşık süngerinin her 1-2 haftada bir değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, süngerin düzenli olarak sıcak su ve sabunla yıkanması veya mikrodalgada kısa süreli ısıtılması önerildi.

Dr. Egert, bu yöntemlerin bakterileri tamamen ortadan kaldırmayabileceğini ve süngerin değiştirilmesinin en güvenli seçenek olduğunu ifade etti.

MUTFAKTA HİJYEN İÇİN PRATİK ÖNERİLER

Uzmanlar, mutfakta gıda güvenliğini artırmak için şu önerilerde bulundu:

Çiğ tavuğu yıkamaktan vazgeçin. Tavuğu doğrudan pişirin ve mutfak yüzeylerini sıcak sabunlu suyla temizleyin.

Bulaşık süngerini sık değiştirin. Kullanım sıklığına bağlı olarak, süngerinizi 1-2 haftada bir yenileyin.

Çapraz bulaşmayı önleyin. Çiğ et ve sebzeler için ayrı kesme tahtaları kullanın.

Ellerinizi sık yıkayın. Gıda hazırlamadan önce ve sonra ellerinizi en az 20 saniye sabunla yıkayın.

SAĞLIK RİSKLERİNİ AZALTMAK İÇİN HAREKETE GEÇİN

Mutfakta hijyen, yalnızca estetik bir mesele değil; ailenizin sağlığı için kritik bir öneme sahip.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gıda kaynaklı hastalıkların her yıl 600 milyon vakaya ve 420 bin ölüme neden olduğunu tahmin etti. Bu rakamlar, mutfak alışkanlıklarının ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini açıkça ortaya koydu.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan Prof. Dr. Sally Bloomfield, “Mutfakta küçük değişiklikler yaparak büyük sağlık risklerini önleyebiliriz. Bilinçli alışkanlıklar, gıda güvenliğini artırmanın anahtarıdır” dedi. Bloomfield, özellikle çocukların ve bağışıklığı zayıf bireylerin bu tür risklere karşı daha savunmasız olduğunu vurguladı.

Mutfaktaki alışkanlıklarınızı gözden geçirmek için bugün bir adım atın. Çiğ tavuğu yıkamayı bırakın, bulaşık süngerinizi kontrol edin ve sağlığınızı korumak için hijyen kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalın.