Mutfaktaki büyük tehlike. ABD'de yasakladı Türkiye'de leblebi gibi satılıyor

ABD’de kanserojen etkileri nedeniyle yasaklanan eritrosin adlı sentetik gıda boyası, Türkiye’de halen çeşitli gıda ürünlerinde kullanılıyor ve internet üzerinden satışı yapılıyor. Uzmanlar halk sağlığını tehdit eden durumu gündeme getirdi.

ABD, kanserojen etkileri nedeniyle eritrosin adlı sentetik gıda boyasını yasakladı. Kırmızı No.3 veya E127 olarak bilinen bu madde, özellikle kek, kurabiye ve krema gibi pastane ürünlerinde, aynı zamanda ilaç ve kozmetiklerde de kullanılıyor.

Ancak Türkiye’de, gıda katkı maddeleri yönetmeliğine göre E127 yalnızca kokteyl kirazları ve kiraz şekerlemelerinde kullanılabiliyor. Yine de, çeşitli e-ticaret sitelerinde eritrosin "pembe toz gıda boyası" olarak satılmakta ve 50 gramlık paketlerin fiyatı 450 TL civarında.

Uzmanlar, bu boyanın kullanımının halk sağlığını tehdit ettiğini belirtiyor. Gıda Mühendisi Dr. Bülent Şık, eritrosinin kanserojen etkileri nedeniyle yalnızca belirli alanlarda sınırlı kullanımının değil, tamamen yasaklanmasının gerektiğini vurguluyor. Dr. Şık, “Bir maddenin kanserojen etkisi tespit edildiyse, artık sınırlı kullanım yerine tamamen yasaklanması gerekir,” diyor.

Eritrosin, yalnızca e-ticaret sitelerinde değil, özellikle küçük ve denetimsiz işletmelerde de kullanılabiliyor. Gıda Mühendisleri Birliği Sektör Komisyon Başkanı Osman Işık, bu boyanın kanserojen etkilerinin yanı sıra tiroid bezi üzerinde toksik etkilere yol açabileceğini, cilt döküntüleri ve alerjik reaksiyonlar oluşturabileceğini belirtiyor. Ayrıca, bazı araştırmalar eritrosinin çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye yol açabileceğini gösteriyor.

Eritrosin yerine kullanılabilecek güvenli alternatifler ise doğal içeriklerden elde edilebiliyor. Pancarkökü tozu (E162) ve antosiyaninler (E163) gibi bitkisel kaynaklar, aynı kırmızı tonu sağlasa da daha solgun ve mat bir renk veriyor.