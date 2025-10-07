Mutfaktaki gizli şifa kaynağı: Faydası büyük, dozu kritik!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mutfaktaki gizli şifa kaynağı: Faydası büyük, dozu kritik!

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, karanfilin sağlık üzerindeki etkilerini anlattı.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, karanfilin sağlık üzerindeki etkilerine konuştu. Aksoy, bu bitkinin antibakteriyel ve anestezik özellikleri sayesinde diş sağlığında etkili olduğunu belirtti. Karanfilin antioksidan gücünün yaban mersininden bile 200-300 kat fazla olduğunu söyleyen Aksoy, diyabet ve metabolik sendrom gibi hastalıklarda da destekleyici etkiler sunduğunu ifade etti.

murat-aksoy.jpg
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy

Karanfilin çiğnenerek, yemeklere eklenerek veya çay şeklinde tüketilebileceğini söyleyen Aksoy, kullanım dozuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle karanfil yağı ve tozunun yüksek miktarda kullanımının karaciğer üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini, gebelerde ise risk oluşturabileceğini dile getirdi. “Bir zehirle ilacı ayıran şey dozdur” diyen Aksoy, karanfilin bilinçli ve ölçülü tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

k.jpg

k2.jpg

Son Haberler
“Yozgatlıyım” diyen İsrail askerine suç duyurusu
“Yozgatlıyım” diyen İsrail askerine suç duyurusu
Türkiye gelişmişlikte değil enflasyonda lider: Son 6 yılda yüzde 790 arttı
Türkiye gelişmişlikte değil enflasyonda lider: Son 6 yılda yüzde 790 arttı
Archie Brown'dan flaş hamle! Fenerbahçeliler isyan etti
Archie Brown'dan flaş hamle! Fenerbahçeliler isyan etti
İstihdam tehlikede! Robotlar geliyor, tekstil direniyor
İstihdam tehlikede! Robotlar geliyor, tekstil direniyor
Özgür Özel'den partisinin grup toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalar
Özgür Özel'den partisinin grup toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalar