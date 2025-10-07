Mutfaktaki gizli şifa kaynağı: Faydası büyük, dozu kritik!

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, karanfilin sağlık üzerindeki etkilerine konuştu. Aksoy, bu bitkinin antibakteriyel ve anestezik özellikleri sayesinde diş sağlığında etkili olduğunu belirtti. Karanfilin antioksidan gücünün yaban mersininden bile 200-300 kat fazla olduğunu söyleyen Aksoy, diyabet ve metabolik sendrom gibi hastalıklarda da destekleyici etkiler sunduğunu ifade etti.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy

Karanfilin çiğnenerek, yemeklere eklenerek veya çay şeklinde tüketilebileceğini söyleyen Aksoy, kullanım dozuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle karanfil yağı ve tozunun yüksek miktarda kullanımının karaciğer üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini, gebelerde ise risk oluşturabileceğini dile getirdi. “Bir zehirle ilacı ayıran şey dozdur” diyen Aksoy, karanfilin bilinçli ve ölçülü tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.