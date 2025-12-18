Kış aylarının gelmesiyle birlikte küresel çapta yayılan grip salgınları, bireylerin bağışıklık sistemlerini test etmeye başladı.

Modern tıp dünyası, viral enfeksiyonlarla mücadelede sadece ilaç takviyelerine değil, aynı zamanda beslenme biyokimyasının gücüne odaklandı.

Bilim insanları, vücudun savunma mekanizmalarını optimize eden gıdaların, virüsün hücre içine girişini zorlaştırdığını tespit etti.

BİLİMSEL VERİLERLE FONKSİYONEL BESLENME

Grip virüsüne karşı en etkili savunma hattının bağırsak mikrobiyotası üzerinden kurulduğu bildirildi.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen araştırmalar, yüksek lifli gıdalar ve fermente ürünlerin, bağışıklık hücrelerinin (T-hücreleri) aktivitesini doğrudan artırdığını ortaya koydu.

Mayo Clinic bünyesinde çalışmalarını sürdüren immünolog Dr. Gregory Poland, C vitamininin yanı sıra çinko ve D vitamini kombinasyonunun viral replikasyonu (virüsün çoğalması) baskıladığını aktardı.

Poland, özellikle mürver (elderberry) özütünün, influenza virüsünün hücrelere tutunmasını sağlayan proteinleri bloke edebildiğini vurguladı.

UZMANLARDAN HAYATİ TAVSİYELER

Dünyaca ünlü beslenme uzmanı ve yazar Dr. Josh Axe, bağışıklık sistemini desteklemek için kemik suyunun önemine değindi.

Dr. Axe, kemik suyunda bulunan amino asitlerin solunum yolu mukozasını onardığını ve inflamasyonu düşürdüğünü belirtti.

İngiliz beslenme uzmanı Rhiannon Lambert ise sıvı tüketiminin önemine işaret etti.

Lambert, zencefil ve zerdeçalın içinde bulunan aktif bileşenlerin (gingerol ve kurkumin) doğal birer anti-inflamatuar olduğunu, taze demlenmiş bitki çaylarının boğaz yolundaki virüs yükünü hafiflettiğini ifade etti.

GRİP DÖNEMİNDE TÜKETİLMESİ GEREKEN TEMEL BESİNLER:

-Besin Grubu

-Etkisi

-Örnek Gıda

-Antiviral Baharatlar

-İnflamasyonu azaltır

-Zerdeçal, Zencefil, Sarımsak

-Probiyotikler

-Bağışıklık yanıtını güçlendirir

-Kefir, Probiyotik Yoğurt

-Antioksidanlar

-Hücre hasarını önler

-Yaban Mersini, Ispanak, Brokoli

-Sağlıklı Yağlar

-Hücre zarını korur

-Avokado, Zeytinyağı, Ceviz



