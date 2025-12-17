Bitki tabanlı beslenmenin kalp sağlığı üzerindeki mutlak koruyucu etkisi, son yıllarda gıda endüstrisinin sunduğu endüstriyel alternatiflerle birlikte tartışmaya açıldı.

Bilim dünyası, sağlıklı olduğu varsayılarak tüketilen dondurulmuş sebze burgerlerin, şekerli tahılların ve paketli bitkisel atıştırmalıkların, aslında hayvansal gıdalar kadar, hatta bazen daha fazla risk taşıdığını ortaya koydu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

London Centre for Public Health tarafından yürütülen ve yaklaşık 120 bin kişinin verilerinin incelendiği geniş çaplı çalışma, ultra işlenmiş bitkisel gıdaların (UPF) kalp damar hastalıkları riskini %12 oranında artırdığını saptadı.

Araştırma sonuçları, bu gıdaların yüksek oranda sodyum, emülgatör ve yapay tatlandırıcı içermesi nedeniyle vücutta kronik inflamasyonu tetiklediğini gösterdi.

YABANCI UZMANLAR UYARIYOR

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Qi Sun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, beslenme kalitesinin sadece "et içermemesiyle" ölçülemeyeceğini vurguladı.

Dr. Sun, "İşlenmiş bitkisel gıdalar, tam gıdalarda bulunan lif ve mikrobesinlerden yoksundur. Bu durum, kan şekerinde ani dalgalanmalara ve arterlerde plak oluşumuna zemin hazırladı" şeklinde konuştu.

Yine aynı alanda çalışmalar yürüten Sao Paulo Üniversitesi’nden beslenme epidemiyoloğu Fernanda Rauber, bitkisel kaynaklı olsa dahi endüstriyel işlemlerden geçen ürünlerin biyolojik yapısının bozulduğuna dikkat çekti.

Rauber, "Tüketiciler 'bitki bazlı' etiketine güvenerek bu ürünleri tercih etti ancak bu gıdaların çoğu, yüksek tansiyon ve kolesterol üzerinde yıkıcı etkiler meydana getirdi" ifadelerini kullandı.

GİZLİ RİSK FAKTÖRLERİ

Uzmanlara göre, paketlenmiş bitkisel sütler, hazır soslar ve vegan hazır yemekler; raf ömrünü uzatmak adına eklenen katkı maddeleriyle birer "sağlık bombasına" dönüştü.

Araştırmacılar, gerçek meyve ve sebzelerin yerini alan bu yapay alternatiflerin, kalp krizi ve felç riskini doğrudan tetikleyen metabolik değişimlere yol açtığını kaydetti.