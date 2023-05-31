Müthiş bir böcek önleyici karışım

Bu karışımı yapanların evine 1 sene böcek girmiyor! İşte o tarif..

Müthiş bir böcek önleyici karışım

Böcekler ev ve işyerlerimizin sağlıklarını tehdit eder. Böyle durumlarda çeşitli yöntemlere başvurulur. Marketlerden alınan ürünlerin cep yakması nedeniyle kişilerin kendi imkanlarıyla karışım hazırlaması gerekir. İşte o karışımlardan biri…

Birçok kereler evdeki böceklerden kurtulmak için çeşitli yöntemler aranır. Siz de hazırlayacağınız bir karışımla böcekleri ev ve işyerlerinizden uzak tutabilirsiniz.

BUNLARI YAPANLARIN EVİNE BÖCEK UĞRAMIYOR

Evde nem ve su akıntısı bulunmamalı.

Lavabo altındaki nemli yerler sürekli kurutulmalı.

Açıkta yemek bırakılmamalı

Çöp kutusu günde bir kez boşaltılmalı.

Özellikle mutfaktaki yüzeylerde yağ, şerbet ya da bal gibi yapışkan alanlar kesinlikle temizlenmeli.

Bulaşıklar koku yapmaması için yemekten hemen sonra yıkanmalı.

Mutfak özellikle sık sık havalandırılmalı.

BÖCEKLERİ YOK EDEN O KARIŞIM

Bir baş soğan
Bir çay kaşığı karbonat
Soğanı ince ince kıyıp üzerine karbonatı ekleyin.
İyice çalkalayın.
Karışımı böceklerin muhtemel geldiği yerlere sürün

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