Yeni Tanin Gazetesinde merhum gazeteci ustalarımdan Çınar Gümüşel, “Sana Türkiye’de ilk kez yapılacak bir özel haber var. Eşi benim akrabam olan Hacettepe Üniversitesine Prof. Dr. Nevzat Bilgin’e git sana bilgi verecek” dedi.

2 Kasım 1975’te Bilgin hocamı ziyaret ettiğimde, “Yarın ülkemizin tıp tarihinde bir ilk kez bir böbrek nakli ameliyatı yapacağız. Anne Mürvet Çalışkan’ın bir böbreğini alarak oğlu Bahtiyar’a nakledeceğiz” dedi.

Ertesi gün ameliyathane çıkışında heyecanla bekliyordum.

Ve ameliyat ekibinin bu fotoğrafını çekip haberi yaptım.

Soldan sağa: Prof. Dr. Gülnaz Arslan, Prof. Dr. Nevzat Bilgin (Bölüm Başkanı) Prof. Dr. Mehmet Haberal, Prof. Dr. Mualla Karamehmetoğlu ve Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu.

Türkiye’de organ nakli yasası olmamasına rağmen bir can kurtardılar.

4 Kasım 1975’te Yeni Tanin Gazetesinin 1. Sayfasında bu önemli haber yayınlandı.

İşte o gün tanıştığım efsane bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Haberal hocamı ziyaret ettim.

Özel arşivimden iki önemli fotoğrafı da çerçeveletip hocama sundum.

Copyright: Orhan Uğuroğlu

Sağdaki resim Merhum başbakan Turgut Özal’ın “Organ nakli ve yanık tedavi merkezi Vakfı” açılışındandır. Merhum Devlet Bakanı Mesut Yılmaz da açılışa katılmıştı.

Bu vakıf 14 Eylül 1993 tarihli 515 sayılı Hükümet Kararnamesiyle kuruluş süreci başlatılan ve 13 Ocak 1994 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 3961 sayılı Kanun ile Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın önderliğinde resmî olarak kurulan Başkent Üniversitesi oldu.

İkinci fotoğrafı ise Üniversite ek binasının açılışını yapan merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve merhum TBMM başkanı Yıldırım Akbulut’un Haberal Hocamla birlikte olandır.

Hocam Başkent Üniversitesini öyle bir hale getirdi ki dünyada böyle bir üniversitenin eşi ya da benzeri var mı?

Prof. Dr. Mehmet Haberal için şöyle diyor;

“Müthiş Türk müthiş bilim insanı…”

Aldığı ödülleri yazmak ancak bir kitapla mümkün olur.

Mehmet Hoca, 50 bin nüfusa dayalı Başkent Üniversitesini Türkiye’nin başkenti Ankara’ya armağan etti.

Ancak ünü dünyaya yayıldı.

Bağlıca’da dağ başına kurulan Başkent üniversitesi ağaçtan 6 milyon ağaçlı orman içinde müthiş bir kampüs olarak kalmadı, etrafında da yeni bir şehir doğdu.

2 Saat sohbet ettik hocamla 4 yıl 4 ay esir tutulduğu Silivri’den beraatla sonuçlanan bu dünyaca ünlü bilim insanımızın öyküsü aslında dizi film yapılmalı.

“Cezaevine konulacağımı rüyamda görsem inanmazdım” diyen Haberal hocam şöyle devam etti:

“Buraya konuldum diye memleketime küsecek değilim. İnsanın, her şartta daha iyi ne yapabilirim diye uğraşması gerekir.

Cezaevinde tutsak iken Harvard Üniversitesi’yle “hapisteyken” protokol imzaladım.

Dünya Tıp Etik Bilimler Akademisi’ni kurdum.

27 ülkeden 66 bilim insanını cezaevindeyken bu örgüte üye yaptım.

Hani, örgüt kurmuş diyorlardı ya, al sana örgüt Orhancığım.

İstanbul’da düzenlenen Ortadoğu Organ Nakli Derneği Kongresi’ni ve Transplant Oyunları’nı organize ettim.

Al sana organize örgüt Orhancığım.”

Silivri’de tutuklu iken bile durdurulamayan bir beyin. Önlenemeyen akademik çalışma

Mehmet hocanın yolu Atatürk’ün açtığı çağdaş Türkiye yoludur.

Haberal hocanın kurduğu üniversite modeli, ülke genelinde uygulansa, Türkiye uçar Avrupa devletlerini geçerdi…

Canım hocam iyi ki varsın. İyi ki 51 yıllık dostum, ağabeyim, hocamsın.

Her gün sabah 07.00’de başlayan, ameliyatlarla süren ve gece 24.00’te ev dönüş yapan Haberal hocama Allah sağlıklı ömür versin.