Mutlak güç, mutlak çürüme…

Şamil Tayyar, Metin Külünk, Mehmet Birinci başta AKP’liler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Av. Rezan Epözdemir hakkında çağrı yapıyor:

“Akın Gürlek’i koru…”

“Yargıya siyasi müdahale” öneriyorlar.

Erdoğan daha ne sahip çıksın. Siyasi makamdan hukuka aykırı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yaptı.

Erdoğan Akın Gürlek’i değil Akın Gürlek Erdoğan’ı korusun.

Bir başsavcıyı cumhurbaşkanı koruyamaz, talimat veremez.

Amerika’nın kurucularından Benjamin Franklin 1776’da kabul edilen ABD Bağımsızlık Bildirgesi’nin ve Anayasa’sının mimarı olarak 1787’de, tarihe geçen şu ilkeyi söyledi:

“Denetlenmeyen güç, güç değildir.”

“Checks and balances” kuralıyla;

Yasama – Yürütme – Yargı arasındaki “denge ve denetim” temeline dayalı Başkanlık Rejimini kurdu.

Aradan 100 yıl geçti…

İngiliz tarihçi Lord Acton, 1887’de iktidarları uyardı:

“İktidar bozar, mutlak iktidar mutlaka bozar.”

Bu iki evrensel uyarı, bugün Türkiye’de yaşadıklarımızı açıkça ifade ediyor.

Ucube Tek Adam Rejimini değil mi?

İktidar gücü, denetlenmediğinde önce ahlakı, sonra hukuku, en sonunda da bütün bir devlet düzenini çürütür.

Örneklere bakalım

16 Nisan 2017 referandumu… Yüksek Seçim Kurulu, kanun açıkça “mühürsüz oylar geçersizdir” derken, “tam kanunsuzluk” olmasına rağmen mühürsüz oyları geçerli saydı.

2023 seçimleri… Anayasa’nın 101. maddesi, Cumhurbaşkanının en fazla iki kez seçilebileceğini yazarken, YSK Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasına izin verdi. Anayasa yok sayıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları… Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Gezi davası mahkumları hakkında verilen tahliye kararları uygulanmadı. Türkiye, hem kendi imzasını taşıyan uluslararası sözleşmeyi hem de AİHM kararlarını çiğnedi.

Anayasa Mahkemesi kararı… Can Atalay hakkında verilen tahliye kararı, Yargıtay ve alt mahkeme tarafından uygulanmadı. Yargı hiyerarşisi fiilen ortadan kalktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu… CHP’li 15 belediye başkanı tutuksuz değil tutuklu yargılanıyorlar.

“İBB davası borsası…” CHP lideri Özgür Özel tarafından ortaya çıkarıldı. Avukat Mehmet Yıldırım tutuklanmadı, ev hapsiyle serbest bırakıldı.

Bu olaylar birbirinden kopuk gibi görünse de aynı hukuksuzluk zincirin halkalarıdır:

Türkiye’de sorun şudur: Yargı bağımsızlığının yok edilmesi, gücün tek elde toplanması ve denetim mekanizmalarının işlevsizleştirilmesi.

Ahlaki çürüme: Adalet, güç sahibinin çıkarına göre şekilleniyor.

Hukuki çürüme: Mahkemeler, anayasa ve yasalara değil, iktidarın talimatına bakıyor.

Vicdani çürüme: Hak dağıtan yargı değil, güce boyun eğen yargı ile yok oluyor.

Kurumsal çürüme: Parlamento, yargı ve yandaş medya iktidarı denetlemiyor.

Günümüzde demokratik rejim şu hale evrildi:

Mutlak güç, mutlak çürüme…

Çürüyen rejimde ne yasa kaldı ne vicdan…