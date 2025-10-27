Yabancı uzmanlar, rahmin "hayat kurtaran" bir organ olmamasına rağmen, yaşam kalitesini kökten değiştiren bu girişimin artık klinik bir tedavi seçeneği olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Yıllardır mutlak rahim faktörü kısırlığı (UFI) ile mücadele eden kadınlar için, bilim dünyası tarih yazdı. Rahim nakli (uterus transplantasyonu) alanındaki son araştırmalar ve başarılı doğumlar, bir zamanlar imkânsız görülen annelik arzusunu erişilebilir bir tedavi haline getirdi.

İsveç’in Göteborg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mats Brännström’ün öncülüğünü yaptığı ekip, 2014 yılında nakledilen bir rahimden dünyadaki ilk canlı doğumu gerçekleştirerek tıp dünyasında bir dönüm noktasına imza atmıştı. O tarihten bu yana küresel çapta 100’den fazla rahim nakli bildirildi ve bu prosedürler sonucunda 70'in üzerinde sağlıklı bebek dünyaya geldi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ARTIK DENEYSEL DEĞİL

Amerikan Üreme Tıbbı Derneği (ASRM), rahmin naklini mutlak rahim faktörü kısırlığının ilk başarılı tıbbi tedavisi olarak tanıdığını ifade etti.

ABD’deki Penn Medicine’dan jinekolog ve üreme endokrinolojisi uzmanı Dr. Kate O'Neill, yürüttükleri ‘UNTIL’ klinik çalışmasının sonuçlarını değerlendirirken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dr. O'Neill, bu prosedürün artık bir seçenekten öte, "uygun hastalar için geçerli bir tedavi seçeneği" olduğunu vurguladı.

Uzman isim, "Veriler, rahim nakli sonrasında sağlıklı bir bebek sahibi olmanın ve annenin sağlığının korunmasının mümkün olduğunu gösterdi" diye ifade etti.

Öte yandan, nakil alanındaki etik tartışmalar da devam etti. Prof. Dr. Brännström, araştırmalarıyla sadece canlı vericiden değil, vefat eden donörlerden yapılan nakillerin de mümkün olduğunu göstererek donör havuzunu genişletti.

RİSKLER VE ZORLU SÜREÇ GÜNDEMDEYDİ

Rahim nakli, diğer hayati olmayan organ nakilleri gibi "vaskülarize kompozit allogreft" (VCA) kategorisinde yer aldı. Uzmanlar, bu naklin hastanın hayatını kurtarmadığını, ancak yaşam kalitesini köklü bir biçimde değiştirdiğini dile getirdi.

Johns Hopkins Tıp Merkezi’ndeki nakil programında çalışan yabancı ekiplerin bildirdiğine göre, prosedürün kendine has zorlukları bulundu.

Alıcılar, organın reddedilmesini önlemek amacıyla, gebelik süresince ve öncesinde uzun bir süre immünosüpresif (bağışıklığı baskılayıcı) ilaçlar kullanmak zorunda kaldı. Ayrıca nakledilen rahimden doğan tüm bebeklerin sezaryenle dünyaya getirildiği ve bu durumun da bir dizi cerrahi risk oluşturduğu kaydedildi.

İsveç ve ABD'deki programlarda, nakil edilen rahimlerin hastanın üreme hedeflerine ulaşmasının ardından, bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanımını durdurmak için çıkarıldığı da aktarılan bilgiler arasında. Bilim dünyası, bu risk-fayda dengesini sürekli olarak gözden geçirdiğini bildirdi.

YENİ HEDEFLER: ERKEN GEBELİK PLANLAMASI

Avustralya'daki Royal Hospital for Women'dan Doç. Dr. Rebecca Deans’in İsveç ekibiyle iş birliği içinde gerçekleştirdiği başarılı bir nakil sonrasında, nakil sonrası gebelik zamanlaması da yeniden tartışıldı.

Daha önce nakilden sonra gebelik için bir yıl beklenirken, bazı yeni raporlar, immünosüpresif ilaçların kesilmesinin ardından daha kısa sürede (2-3 ay) embriyo transferinin başarıyla sonuçlandığını gösterdi. Bu durum, alıcıların immünosüpresyon süresini ve çocuk sahibi olma bekleme süresini kısaltma potansiyeli taşıdığını ifade etti.

Uluslararası Rahim Nakli Derneği'nin verileri ışığında, rahmi olmayan kadınlar için kendi biyolojik çocuklarını taşıma imkânı sunan bu cerrahi başarı, üreme tıbbının geleceğini şekillendirmeye devam etti.