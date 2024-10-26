Mutlu eden besinler var mı? Tükettiğiniz besinler sizi daha mutlu biri yapabilir mi?

Araştırmalar, belirli besinlerin ruh halimizi olumlu etkileyebileceğini, hatta stresi azaltıp daha mutlu hissetmemizi sağlayabileceğini gösteriyor. Peki, yediğimiz yiyecekler gerçekten ruh halimizi etkileyebilir mi? Uzmanlar, doğru besinlerin beyinde mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin seviyesini artırabileceğine, bu sayede stresle başa çıkmamıza yardımcı olabileceğine dikkat çekiyor.

SEROTONİN VE BESİNLER:

Serotonin, ruh halimizi düzenleyen ve mutluluk hissi veren bir nörotransmitterdir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Günebak, serotonin seviyesini artıran besinlerin tüketilmesinin ruh halimizi olumlu yönde etkileyebileceğini söylüyor.

Özellikle muz, ceviz, somon, yumurta ve bitter çikolata gibi yiyecekler, serotonin üretimini destekleyerek mutluluk hissini artırabilir.

PROBİYOTİKLER VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI:

Bağırsaklarımızda bulunan mikrobiyota, genel sağlığımız ve ruh halimiz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Probiyotik açısından zengin besinler, bağırsak sağlığını destekleyerek anksiyete ve depresyon belirtilerini azaltabilir. Dr. İsmet Tamer, ev yapımı yoğurt, kefir ve turşu gibi probiyotik gıdaların tüketilmesinin ruh halimizi iyileştirebileceğini belirtiyor.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ:

Omega-3 yağ asitleri, beyin fonksiyonlarını destekleyerek depresyon riskini azaltabilir. Somon balığı, chia tohumu ve ceviz gibi omega-3 açısından zengin besinler, serotonin ve dopamin seviyelerini koruyarak ruh halimizi iyileştirebilir.

ANTİOKSİDANLAR VE VİTAMİNLER:

Antioksidanlar ve vitaminler, vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak genel sağlığımızı korur. Ananas, kivi, ıspanak ve domates gibi antioksidan açısından zengin besinler, serotonin üretimini destekleyerek mutluluk hissini artırabilir.

UZMAN GÖRÜŞÜ:

Klinik Psikolog Ayşegül Nezor, "Beslenme alışkanlıklarımız, ruh halimiz üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Sağlıklı ve dengeli bir diyet, mutluluk seviyemizi artırabilir" diyor.

Nezor, özellikle işlenmiş gıdalardan kaçınılması ve doğal, besleyici gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzman Diyetisyen Dr. Sarah Brewer, "Serotonin seviyesi yüksek olan bireyler, daha pozitif ve mutlu hisseder" dedi.