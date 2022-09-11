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Mutlu gece kabusa döndü: Düğünden sonra bıçaklanarak öldürüldü

Afyonkarahisar’da düğünde çıkan tartışmanın düğün sonrası kavgaya dönüşmesi sonrası bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 17:35
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Mutlu gece kabusa döndü: Düğünden sonra bıçaklanarak öldürüldü

Mutlu gece kabusa döndü: Düğünden sonra bıçaklanarak öldürüldü
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Olay, Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi Çamözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğünde iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Düğün eğlencesinin sona ermesinden sonra yakın çevrede bulunan ve alkol alan E.A. (36), R.T. (35), E.Ç. (35) isimli şahıslar ile S.Ö. (46) ve oğulları M.Ö. (27) ve D.Ö. (26) isimli şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı.

E.A., R.T., ve E.Ç. isimli şahısların olay yerinden uzaklaştıktan sonra E.A., R.T. ve E.Ç. isimli şahısların tekrar olay yerine gelmeleri üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada; E.Ç. isimli şahıs göğüs bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan D.Ö. ve dayısı T.Ç. isimli şahısların emniyetteki sorgusu sürüyor.

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