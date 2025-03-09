Mutlu Kaya’dan ilk açıklama! Hastaneye kaldırılmıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Mutlu Kaya’dan ilk açıklama! Hastaneye kaldırılmıştı

Katıldığı ses yarışmasıyla hafızalara kazınan ve erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurulduktan sonra uzun süre tedavi gören Mutlu Kaya geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılmıştı. Kaya’dan sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi.

Silahlı saldırı sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya uzun bir süre fizik tedavi görmüştü. Sağlığına kavuşan Mutlu Kaya geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırıldı.

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Kaya'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum" ifadeleri kullanıldı.

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İLK AÇIKLAMA GELDİ

Nihayet beklenen haber geldi. Mutlu Kaya sosyal medya hesabından "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim" ifadelerini kullandı.

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