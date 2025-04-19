Mutlu Kelebekler Festivali'nden renkli görüntüler

Kaynak: İHA
Mutlu Kelebekler Festivali'nden renkli görüntüler

Türkiye'nin kelebek türü zenginliğinde lider, Avrupa'da dördüncü, dünyada beşinci olan Mersin'in Mut ilçesinde, 1. Mutlu Kelebekler Festivali renkli etkinliklerle başladı.

Mersin’in Mut ilçesi, kelebek türü çeşitliliğinde Türkiye birincisi, Avrupa dördüncüsü ve dünya beşincisi unvanını kutlamak için 1. Mutlu Kelebekler Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Mut Kaymakamlığı, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi ve Mut Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen festival, Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda büyük bir katılımla start aldı. Festivale, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, Mut TSO Başkanı Şahin Sezer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Etkinlik, Mut Belediyesi Halk Oyunları ekibinin renkli gösterisiyle başladı. Ardından, kelebek fotoğraflarının yer aldığı sergi ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

MEÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu’nun kelebek türleri üzerine gerçekleştirdiği söyleşi, katılımcılara ilçenin biyolojik zenginliklerini tanıttı. Festival kapsamında, Yer Köprü Şelalesi çevresinde düzenlenen doğa gezisi de büyük beğeni topladı.

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Prof. Dr. Ahmet Atasoy, Mut’un 100’den fazla kelebek türüne ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, “Bu çeşitlilik, ilçenin jeolojik yapısı, iklim özellikleri ve toprak verimliliğinin bir göstergesi. Mut, kelebek türleri açısından Türkiye’de birinci, Avrupa’da dördüncü ve dünyada beşinci sırada yer alıyor” dedi.

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