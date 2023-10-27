Mutlu olmak isteyen bunları yapmamalı

Mutsuzluk kader değil. Peki, mutluluğunuzu engelleyen davranışlarınız neler? İşte ayrıntılar...

Mutlu olmak isteyen bunları yapmamalı

Bazı davranışlarımızdan vazgeçersek gerçek mutluluğu yakalayabiliriz. İşte, mutlu olmak için vazgeçmeniz gerekenler:

GELECEK İLE İLGİLİ SÜREKLİ ENDİŞE ETMEK:
Mutluluk için anı yaşayıp geçmişi de geleceği de unutmak gerek.

KENDİNİZE HAKSIZLIK ETMEK:
Herkesin hataları, kötü huyları olabilir. Kendinize bu kadar kötülük etmeyi bırakın.

SÜREKLİ STRESLİ BİR YAŞAM SÜRMEK:
Stresi de güzel anları da beraber yaşayın hiçbir şeyin dozunu fazla kaçırmayın.

KİN GÜTMEK:
Karşınızdakine değil, kendinize yapacağınız en kötü şey.

SİZİ MUTSUZ EDEN İNSANLARLA TAKILMAK:
Bu insanlar sizi her zaman mutsuzluğa sürükler. Etrafınızdaki negatiflikten bir an önce kurtulun.

KENDİNİZİ MUTSUZ ETMEK:
Yaptığınız işin stresine kapılıpta kendinizi mutsuz etmenize gerek yok. Elbette zorluklarla dolu bir yol olacaktır hayatımızda sonuç ne olursa olsun keyif almaya bakın.

PARAYI HEDEF OLARAK GÖRMEK:
Bu da en büyük hatalarımızdan birisidir. Her zaman çok paramız olacak değil ya. Yeterli kadar yettiği kadar olsun.

SAHİP OLDUKLARINIZIN FARKINA VARAMAMAK:
Aslında bir dönüp etrafımıza baksak güzellikleri görsek, sahip olduklarımızın bir farkına varabilsek her şey çok güzel olacak.

KENDİNİZİ BAŞKA İNSANLAR İLE KARŞILAŞTIRMAK:
Herkes kendince güzeldir, iyidir, başarılıdır. Herkes kendini çok sevmeli hatalarıyla, yanlışlarıyla ve başkalarıyla asla kıyaslamamalı.


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