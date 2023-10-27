Mutlu olmak isteyen bunları yapmamalı

Bazı davranışlarımızdan vazgeçersek gerçek mutluluğu yakalayabiliriz. İşte, mutlu olmak için vazgeçmeniz gerekenler:
GELECEK İLE İLGİLİ SÜREKLİ ENDİŞE ETMEK:
Mutluluk için anı yaşayıp geçmişi de geleceği de unutmak gerek.
KENDİNİZE HAKSIZLIK ETMEK:
Herkesin hataları, kötü huyları olabilir. Kendinize bu kadar kötülük etmeyi bırakın.
SÜREKLİ STRESLİ BİR YAŞAM SÜRMEK:
Stresi de güzel anları da beraber yaşayın hiçbir şeyin dozunu fazla kaçırmayın.
KİN GÜTMEK:
Karşınızdakine değil, kendinize yapacağınız en kötü şey.
SİZİ MUTSUZ EDEN İNSANLARLA TAKILMAK:
Bu insanlar sizi her zaman mutsuzluğa sürükler. Etrafınızdaki negatiflikten bir an önce kurtulun.
KENDİNİZİ MUTSUZ ETMEK:
Yaptığınız işin stresine kapılıpta kendinizi mutsuz etmenize gerek yok. Elbette zorluklarla dolu bir yol olacaktır hayatımızda sonuç ne olursa olsun keyif almaya bakın.
PARAYI HEDEF OLARAK GÖRMEK:
Bu da en büyük hatalarımızdan birisidir. Her zaman çok paramız olacak değil ya. Yeterli kadar yettiği kadar olsun.
SAHİP OLDUKLARINIZIN FARKINA VARAMAMAK:
Aslında bir dönüp etrafımıza baksak güzellikleri görsek, sahip olduklarımızın bir farkına varabilsek her şey çok güzel olacak.
KENDİNİZİ BAŞKA İNSANLAR İLE KARŞILAŞTIRMAK:
Herkes kendince güzeldir, iyidir, başarılıdır. Herkes kendini çok sevmeli hatalarıyla, yanlışlarıyla ve başkalarıyla asla kıyaslamamalı.