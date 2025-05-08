Mutlu Şehir Endeksi açıklandı! İşte dünyanın en mutlu kenti

Her yıl yayımlanan 'Mutlu Şehir Endeksi' raporunun 2025 yılı sonuçları açıklandı. ‘Mutlu Şehir Endeksi’nde, şehirlerin yönetişim, sivil katılım, ekonomi, sağlık, çevre ve ulaşım gibi alanlardaki performanslarının değerlendirildiği bildirildi.

Endekse göre; Kopenhag kültür, yönetişim ve ekonomik faaliyetlerin canlı bir merkezi olarak öne çıktı. Şehir, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla da dikkat çekti.

Listenin ikinci sırasında, 993 puanla İsviçre’nin Zürih kenti yer aldı. Zürih’in çevre dostu ulaşım seçenekleri, yenilenebilir enerji girişimleri ve güçlü sağlık sistemi kentin önemli özellikler arasında bulunuyor.

SİNGAPUR DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Avrupa dışından en yüksek puanı alan yer, Singapur oldu. Endekste üçüncü sırada bulunan Singapur, toplamda 979 puan topladı. Singapur; dünya çapında ün kazanmış üniversiteleri, yüksek sivil katılım düzeyi ve oldukça düşük işsizlik oranıyla öne çıkıyor.

Dördüncü sıradaki şehir, yine Danimarka'ya bağlı olan Aarhus kenti oldu. 958 puanla listeye giren Aarhus, ülkenin ikinci büyük şehri ve aktif vatandaş katılımıyla adından söz ettiriyor. Aktif vatandaş katılımı; bireylerin toplumsal, siyasal ve yerel düzeyde karar alma süreçlerine etkin şekilde katılım göstermesi anlamına geliyor.

Beşinci sırada ise 956 puanla Belçika'nın Anvers (Antwerp) kenti yer aldı.

Güney Kore’nin başkenti Seul, 942 puanla listede altıncı sıraya yerleşti.

LONDRA LİSTEYE GİREMEDİ

Londra, Birleşik Krallık’tan en yüksek puan alan şehir olmasına rağmen ilk 20’ye giremedi. 842 puan toplayan şehir, 31’inci sırada yer aldı. Londra’nın etkili ulaşım ağı olumlu bir etken olarak görülürken, yüzde 26 oranındaki obezite oranı şehrin sıralamadaki yerini olumsuz etkiledi.

Listedeki diğer şehirler, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru şöyle sıralandı:

1. Stockholm, İsveç

2. Taipei, Tayvan

3. Münih, Almanya

4. Rotterdam, Hollanda

5. Vancouver, Kanada

6. Viyana, Avusturya

7. Paris, Fransa

8. Helsinki, Finlandiya

9. Aalborg, Danimarka

10. Berlin, Almanya

11. New York, ABD

12. Dresden, Almanya

13. Brüksel, Belçika

14. Cenevre, İsviçre