Mutluluğa Engel Olan En Tehlikeli 6 Alışkanlık

HAREKETE GEÇMEMEK

Psikologlar ve mutluluk üzerine araştırma yapan bilim insanları, insanların mutluluğun peşinden gitmek konusunda yeteri kadar hevesli olmadığın dile getiriyor. Modern zamanlarda yaşayan insanlar, kendilerini mutlu eden şeyin ne olduğunu veya hangi durumda mutlu olacaklarını bilseler bile harekete geçmek konusunda ciddi eksiklikleri var.

Çünkü harekete geçmemek ve ertelemek, çağımızın en yaygın ve tehlikeli alışkanlarında biri. Üstelik mutluluğa engel olan şeyler arasında oldukça popüler bir madde! Bu sebeple uzmanlar, mutlu olmak isteyen her insanın erteleme alışkanlığından bir an önce kurtulması gerektiğini ifade ediyor.