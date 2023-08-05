Mutluluğa Engel Olan En Tehlikeli 6 Alışkanlık

Mutsuzluğun sebebi; günlük yaşamın stresi, ağır sorumluluklar, iş hayatının zorlukları ve insan ilişkilerinin karmaşık doğası gibi çevresel faktörler olarak görülse de terapistlere göre mutsuzluğun kaynağı kişinin kendisi. İşte mutluluğa engel olan 6 tehlikeli alışkanlık…

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Mutluluğa Engel Olan En Tehlikeli 6 Alışkanlık 2

SUÇLULUK DUYGUSU

Bazı terapistlere göre alışkanlık haline gelen suçluluk duygusu ve beraberinde ortaya çıkan utanç ve endişe, mutluluğa engel olan şeyler listesinin zirvesinde yer alan unsurlar. Çünkü bu duygu ve düşüncelerin hepsi, kişinin geçmişe takılıp kalmasına, bugünü ve doğal olarak mutluluğu kaçırmasına sebep oluyor.

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Mutluluğa Engel Olan En Tehlikeli 6 Alışkanlık 3

HAREKETE GEÇMEMEK

Psikologlar ve mutluluk üzerine araştırma yapan bilim insanları, insanların mutluluğun peşinden gitmek konusunda yeteri kadar hevesli olmadığın dile getiriyor. Modern zamanlarda yaşayan insanlar, kendilerini mutlu eden şeyin ne olduğunu veya hangi durumda mutlu olacaklarını bilseler bile harekete geçmek konusunda ciddi eksiklikleri var.

Çünkü harekete geçmemek ve ertelemek, çağımızın en yaygın ve tehlikeli alışkanlarında biri. Üstelik mutluluğa engel olan şeyler arasında oldukça popüler bir madde! Bu sebeple uzmanlar, mutlu olmak isteyen her insanın erteleme alışkanlığından bir an önce kurtulması gerektiğini ifade ediyor.

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Mutluluğa Engel Olan En Tehlikeli 6 Alışkanlık 4

KIYASLAMAK

Bir insanın kendisini diğer insanlarla kıyaslamasına, karşılaştırmasına neden olabilecek pek çok faktör var. Örneğin sosyal medyada her gün gördüğümüz mutluluk dolu pozlar, baştan sona bir mutsuzluk kaynağı olan bu alışkanlığı pekiştirmemize neden oluyor.

Üstelik uzmanlar, sosyal medyada gördüklerimizden etkilenme düzeyimizi sıfıra indirmenin mümkün olmadığı kanaatinde! Kısacası kendinizi başka insanlarla kıyaslamak, terk etmenin hayli zor olduğu bir alışkanlık. Ancak bu konuda yapılabilecek bazı şeyler var. Sosyal medyada geçirdiğiniz süreyi azaltmak ve her şeyin göründüğü gibi olmadığının farkına varmak bunlardan bazıları…

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Mutluluğa Engel Olan En Tehlikeli 6 Alışkanlık 5

BEKLENTİLER

Beklentiler, çoğu zaman zararsız hatta faydalı şeyler olarak görülebilir. Ancak ailemizden, çevrenizden veya kendinizden gelen ardı arkası kesilmeyen talepler, mutlu olmanızın önündeki en büyük engele dönüşebilir. Çünkü sürekli çevrenizdeki insanların beklentilerini karşılamaya çalışmak, siz hiç farkına varmadan bir alışkanlık haline gelebilir!

Elbette böylesi bir alışkanlığın yaşamı önemli ölçüde zorlaştıracağı ve sizi mutlak bir mutsuzluğa sürükleyeceği su götürmez bir gerçek. Bu nedenle beklentiler söz konusu olduğunda adımlarınızı dikkatli atmanızda fayda var.

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Mutluluğa Engel Olan En Tehlikeli 6 Alışkanlık 6

SORUNLARI GÖRMEZDEN GELMEK

Özellikle de ciddi sorunları. Yaşamda belirleyici rolü olan büyük sorunları görmezden gelmenin imkansız olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu doğru değil. Bilim insanlarına göre insanların büyük bir kısmı için konfor alanının dışına çıkmak, alışkanlıkları terk etmek ve kendilerine karşı gerçekten dürüst olmak hayli zor. Tüm bunlar ise sorunların özellikle de büyük sorunların görmezden gelinmesine neden oluyor.

Çünkü bu sorunların çözümü için harekete geçmek, aynı zamanda yaşamdaki önemli değişiklerin ilk adımı olma özelliği taşıyor. Buna benzer bir adımın, ilk etapta pek çok insan için korkutucu olduğunu söylemeye ise gerek yok! İşte bu nedenle insanlar, görmezden gelerek standart ve mutsuz yaşamlarını sürdürme eğilimi gösteriyor…

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İZOLASYON

Yalnızlık, kimileri için korkutucu bir kavram. Ancak her insanın belirli dönemlerde yalnız kalmaya ihtiyacı var. Yine de bu yalnızlığın bir izolasyona dönüşmemesi gerekiyor. Çünkü uzmanlara göre ailesinden, arkadaşlarından veya diğer insanlardan izole bir yaşam süren kişilerin mutlulukla sağlıklı bir bağ kurabilme ihtimali son derece zayıf.

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