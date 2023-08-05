Mutluluğa Engel Olan En Tehlikeli 6 Alışkanlık

SORUNLARI GÖRMEZDEN GELMEK
Özellikle de ciddi sorunları. Yaşamda belirleyici rolü olan büyük sorunları görmezden gelmenin imkansız olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu doğru değil. Bilim insanlarına göre insanların büyük bir kısmı için konfor alanının dışına çıkmak, alışkanlıkları terk etmek ve kendilerine karşı gerçekten dürüst olmak hayli zor. Tüm bunlar ise sorunların özellikle de büyük sorunların görmezden gelinmesine neden oluyor.
Çünkü bu sorunların çözümü için harekete geçmek, aynı zamanda yaşamdaki önemli değişiklerin ilk adımı olma özelliği taşıyor. Buna benzer bir adımın, ilk etapta pek çok insan için korkutucu olduğunu söylemeye ise gerek yok! İşte bu nedenle insanlar, görmezden gelerek standart ve mutsuz yaşamlarını sürdürme eğilimi gösteriyor…