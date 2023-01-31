﻿Mutluluk hormonu nasıl artırılır?

Adı en çok bilinen mutluluk hormonlarından biri olan serotonin, beyinde bir nörotransmiter yani sinirler arasında akım sağlama olarak işlev görerek mutlu, sakin ve huzurlu hissetmemize yardımcı oluyor. Bu hormon hakkında en şaşırtıcı bilgi ise yaklaşık yüzde 80'inin bağırsaklarımızda üretilmesi. Eğer sindirim sorunları yaşıyorsanız ruh halinizi harika olarak tanımlamanız pek mümkün değil.

Önemli detay serotonin ve melatonin arasındaki ilişki. Serotonin hormonu fazla olduğunda uykusuzluk, az olduğunda ise uyku hali yaşanır. Derin uyku olarak tanımlanan REM uykusu sırasında beyin, serotonin hormonunun salınımını durdurur. Bu aşamada da melatonin hormonu devreye girerek bedeni karanlığa ve uykuya hazırlar. Yani bu iki hormon iş birliği yaparak duygu durumumuzu düzenlerler. Endorfinler ruh halini değiştiren etkileriyle tanınırlar. Acıyı, ağrıyı, stresi azaltmanın yanı sıra neşelenmemize de yardımcı olurlar. Pek çok insan endorfin ve egzersiz arasındaki bağlantıyı bilir. Endorfinleri en fazla uyaran şey aktivitelerdir.

Progesteron sadece doğurganlık üzerinde etkili değildir; bu güçlü hormonun vücutta başka biyolojik işlevleri de vardır. Progesteron, güçlü bir anti-anksiyete ajanı, bir antidepresan ve bir diüretiktir. Progesteronun, luteal faz olarak bilinen adet döngüsünün ikinci yarısında baskın bir hormondur ve ağırlıklı olarak yumurtalıklarda üretilir. Bununla birlikte böbreküstü bezlerimizde de bir miktar progesteron üretilir ve hatta burası menopozdan sonra ana üretim yeri olur. Adrenal bezlerimiz aynı zamanda stres hormonlarımızı da ürettiği için günümüzde oldukça yaygın olarak görülen kronik stres, adrenal progesteron üretimimizi tehlikeye atabilir. Stres ayrıca düzensiz yumurtlama veya hiç yumurtlayamamaya da sebep olabilir.

Ruh halimizden sorumlu bazı hormonlar hakkında bilgi sahibi olduğumuza göre artık onları doğal yollarla güçlendirmek için neler yapabileceğimiz kısmına geçebiliriz. İşte mutluluk hormonlarımızı hiçbir ilaç kullanmadan sadece doğal yollarla düzenlemenin yolları:



KARACİĞERİNİZİ KUVVETLENDİRİN

Konu, gün içerisinde nasıl göründüğümüz ve nasıl hissettiğimizse karaciğerin bu konudaki etkisi asla yadsınamaz. Karaciğer; artık ihtiyaç duymadığımız hormonlar da dahil olmak üzere tüm sorunlu maddeleri ortadan kaldırmaktan sorumlu anahtar organdır. Trans yağ, rafine şeker, alkol ve aşırı kafein gibi karaciğerinizi yoran şeylerin tüketimini azaltarak bitkisel beslenmeye özen gösterin. Karaciğerin en sevdiği Brüksel lahanası, brokoli, lahana, karnabahar gibi sebzelere sofranızda daha fazla yer açın.

HAREKETSİZ KALMAYIN

Egzersizin ruh halini yükselten etkileri artık herkesçe biliniyor. Ancak burada yapılan en büyük yanlış, birçok insanın hala spor salonunda egzersiz yaparak ya da uzun mesafeler koşarak bu faydaları elde edeceğini sanması. Vücudunuzu zevk alacağınız şekilde hareket ettirin! Her şeyden önemlisi planlamadan hareket etmeyi günlük yaşamınıza entegre etmenin kalıcı yollarını arayın.

NEFESİNİZİ KONTROL EDİN

Stres hormonu üretimimizi nefesimizle etkileyebiliriz. Diyaframdan nefes aldığımızda (karnı içeri ve dışarı hareket ettiren uzun, yavaş nefesler) vücudumuz sakinleşir.

SİNDİRİMİNİZE ÇOK DİKKAT EDİN

Sindirim, sağlığımızın temel taşıdır çünkü sindirim yoluyla yiyeceklerimizdeki tüm yararlı maddeleri vücudumuza alırız ve bunların çoğu hormonlarımız için çok önemlidir. Yediklerimizi iyi çiğnemek, çoğunlukla doğal ve işlenmemiş besinleri tüketmek, rahat bir pozisyonda yemeğimizi yemek sindirimimizi güçlendirmenin yollarındandır.