Mut’ta "Gülelim Güldürelim" Tiyatro oyunu büyük beğeni topladı

Mersin'in Mut ilçesinde öğretmenler tarafından hazırlanan "Gülelim Güldürelim" adlı tiyatro büyük beğeni topladı.

Öğretmenleri tarafından sahnelenen oyun Halk Eğitim Merkezi salonunda seyirciyle buluştu. Eğitim camiasının gösterisi, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Öğretmenlerin hazırladığı "Gülelim Güldürelim" adlı tiyatro seyirciler tarafından ilgiyle izlendi. Etkinliğe, katılan Kaymakam vekili İsa Uğur, "Öğretmenleri bu anlamlı çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyorum. Sanatsal etkinliklerin toplum üzerindeki olumlu etkileri oluyor. Bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Salonun tamamen dolduğu gösteride, izleyiciler hem güldü hem düşündü. Oyunun sonunda sahneye çıkan öğretmenler, seyircilerden büyük alkış aldı.